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وزيرة الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القدس وأريحا

الثلاثاء 09 يونيو 2020 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القدس وأريحا


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، في محافظتي القدس وأريحا والأغوار.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الإصابة المسجلة في القدس هي لسيدة تعمل مدرسة في إحدى مدارس شعفاط، فيما الإصابة الثانية لشابة من محافظة أريحا والأغوار،  انتقلت إليها العدوى عن طريق قريبتها التي زارتها مؤخرا، وهي من منطقة رهط داخل أراضي العام 1948.

وأشارت إلى أن طواقم الطب الوقائي تجري عملية حصر لمخالطي الشابة في أريحا لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضحت أن حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في فلسطين ارتفعت إلى 654 إصابة، بينها 320 في محافظة القدس، و264 في باقي المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية.

وتابعت ان عدد حالات الشفاء بلغ 559 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و225 في باقي المحافظات الشمالية و41 في المحافظات الجنوبية، مضيفة انه تم خلال الـ24 ساعة الماضية إدخال 327 حالة للحجر المنزلي من مختلف المحافظات، فيما يبلغ عدد المتواجدين الفعلي داخل الحجر المنزلي 2566 مواطنا ومواطنة.

#كورونا #فايروس كورونا #فلسطين #مي الكيلة #وزارة الصحة

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