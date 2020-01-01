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محاكم الصلح في غزة تستأنف عملها غدا

الإثنين 08 يونيو 2020 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
محاكم الصلح في غزة تستأنف عملها غدا


غزة / سما /

أعلن المجلس الأعلى للقضاء بغزة، استئناف العمل بكافة القضايا أمام محاكم الصلح والبداية بدءاً من يوم غد الثلاثاء مع إعطاء الأولوية للقضايا ذات اللاصق الأحمر وقضايا القتل وقضايا الموظفين الجزائية.

وأوضح بيان صادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة محمد عابد: أنه تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة الضوابط والتعميمات الواردة من الجهات الطبية والمختصة من حيث تناسب أعداد المتقاضين مع أماكن انعقاد الجلسات، وعدد الحضور في مرافق المحكمة والتباعد الجسدي والالتزام بلبس اللثام الطبي والتأكيد على عدم التدخين داخل حرم المحاكم ومنع تواجد أي مواطن ليس له عمل رسمي باستثناء أصحاب العلاقة المباشرة.

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