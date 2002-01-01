اسرائيل تقتطع 2.5 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية لصالح العملاء

القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلامية عبرية، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال اقتطعت الخميس الماضي، مبلغ بقيمة 2.5 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" لصالح عملاء للاحتلال.

ووفقًا لموقع "كيبا" العبري، فإن قرار اقتطاع المبلغ جاء استجابةً لقرار المحكمة المركزية في القدس والذي صدر منتصف العام 2017، حيث أكدت المحكمة على قيام أجهزة الأمن الفلسطيني باختطاف عشرات الفلسطينيين بعد وجود شكوك حول تخابرهم مع الاحتلال وتم سجنهم وتعذيبهم في السجون التابعة للسلطة.

ويقضي القرار بأن السلطة مسؤولة عن الأضرار التي تعرض لها 52 من المدعين، حيث جرى اتهام السلطة بقتل أحد المعتقلين تحت التعذيب وهو ابن لأم يهودية وأب فلسطيني قتل في نابلس بالعام 2002.

وأشارت المحكمة إلى أن المبلغ المذكور هو لصالح ثلاثة فقط من المعتقلين على خلفية اتهامهم بالتعاون مع "إسرائيل"، وأنه سيتم إعطاء القرار بخصوص البقية لاحقاً في مبلغ قد يصل الى مئات الملايين من الشواكل.