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غزة: توقيف 3 تجار مخدرات وضبط أشتال "بانجو"

الإثنين 08 يونيو 2020 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: توقيف 3 تجار مخدرات وضبط أشتال "بانجو"


غزة / سما /

 أعلنت إدارة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة في قطاع غزة، عن توقيف 3 من تجار المخدرات بحوزتهم شتلات وبذور مخدرة من "البانجو"، خلال مهمة لعناصرها شرق مدينة غزة.

وقال عايد صالح مدير فرع المكافحة في بيان وزعته الداخلية بغزة، إنه تم ضبط سبعة كيلوجرامات من مادة "البانجو" المخدرة، إلى جانب 45 شتلة و1500 بذرة من نفس المادة، وذلك خلال كمين مُحكم في منطقة السدرة بحي الدرج شرق غزة.

ولفت إلى أنه تم خلال المهمة توقيف ثلاثة من تُجار المخدرات بحوزتهم الشتلات والبذور المخدرة، وهم (هـ، ج)، و(أ، س) و(إ، ز)، مشيرًا إلى أنهم من المطلوبين على ذمة قضايا إتجار وترويج مخدرات.

ولفت المقدم صالح إلى أنه تم إحالة القضية والمضبوطات إلى جهات الاختصاص، لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكدًا على مواصلة "إدارة المكافحة" جهودها بكل قوة في محاصرة آفة المخدرات، وحماية المجتمع من أخطارها.

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