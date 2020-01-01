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ما المنتظر من كاميرا أقوى هواتف سامسونغ لهذا العام؟

الأحد 07 يونيو 2020 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما المنتظر من كاميرا أقوى هواتف سامسونغ لهذا العام؟


وكالات / سما /

يتابع عشاق التقنية باهتمام كبير جميع التسريبات التي تتعلق بهواتف سامسونغ القادمة، وخصوصا فئة Note التي تعتبر أفضل هواتف الشركة، فما المتوقع من إصداراتها الجديدة؟

وحول هذه الأجهزة ذكرت قناة IceUniverse الشهيرة على "تويتر"، والتي غالبا ما تصدق توقعاتها حول الهواتف أن أحد النماذج القادمة منها سيحمل علامة Note 20 plus.

وسيزود الجهاز المذكور بواحدة من أفضل كاميرات الهواتف على الإطلاق، فيها حساس عدسة 108 ميغابيكسل، وحساس للالتقاط صور ثلاثية الأبعاد، ولها قدرات تقريب رقمي كبيرة تعادل 50x.

أما العدسة الثانية لكاميرا هذا الهاتف فستكون بدقة 13 ميغابيكسل، والعدسة الثالثة بدقة 12 ميغابيكسل فيها مستشعر ISOCELL Fast 2L3.

أما معالج هذه الهواتف فمن المفترض أن يكون من نوع Exynos 992، الذي طورته سامسونغ وفق تقنية (5نانومتر) ليكون أسرع أداء من معالجات Snapdragon 865 وأقل استهلاكا للطاقة.

وكانت مواقع وصفحات تقنية أخرى قد أشارت في وقت سابق إلى أن أجهزة Note ستطلق بإصدارين، وستزود بذواكر 12/128 غيغابايت، و12/256 غيغابايت، أما شاشاتها فستكون بدقة (1080/2340) بيكسل، والقلم الذكي فيها سيحصل على ميزات إضافية مقارنة بأقلام Note الحالية.

#كاميرا #سامسونغ

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