WSJ: ترامب يضغط شخصيا على الرياض لفتح المجال الجوي مع قطر

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط شخصيا على القيادة السعودية لإعادة فتح المجال الجوي مع قطر.

وذكرت الصحيفة أنه ومع مرور 3 سنوات على حصار قطر، تتخذ إدارة ترامب مساعي لحل أحد ملفات الخلاف الخليجي بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر من جهة أخرى.

وبحسب الصحيفة، فإن جميع المحاولات السابقة للمصالحة باءت بالفشل، بما فيها محاولات الكويت التي أفشلها التشكيك الإماراتي بمصداقيتها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية توصلت إلى قناعة بأن لا تشغل نفسها بالمصالحة، وتكتفي بالضغط على السعودية لإعادة فتح المجال الجوي، بدلا من اضطرار الطيران القطري للتحليق فوق طهران بشكل متكرر.



وقال مصدر أمريكي مسؤول لوول ستريت جورنال: "الأموال التي تذهب إلى خزائن إيران بسبب تحليق الخطوط الجوية القطرية تمثل مصدر إزعاج مستمر لنا".



ونوهت الصحيفة بأن من أسباب سعي ترامب لإعادة المجال الجوي، وتهدئة الأزمة، الحد من وجود القوات الأمريكية في المنطقة، وتعميق العلاقات مع إسرائيل.