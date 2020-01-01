بدائل طبيعية لـــ "الزنك".. تعرف

وكالات / سما /

الزنك واحد من أهم العناصر في جسم الإنسان حيث إنه يعمل على تحسين صحة الجهاز المناعي والوقاية من الفيروسات والعدوى، وله دور كبير في التئام الجروح وعلاج الالتهابات، ومع انتشار فيروس كورونا ينصح دائما بتناول المكملات الغذائية التي تحتوى على الزنك وذلك للوقاية من العدوى، ولكن يعانى الكثيرون من عدم توفير الزنك بشكل كافي في الصيدليات.

و يقدم اليوم السابع بدائل طبيعية للزنك من منزلك وذلك من خلال تناول بعض الاطعمة وحسب ما ذكره موقع draxe فهى:-

1- اللحم البقري، تعتبر اللحوم واحدة من أشهر أنواع الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الزنك الذى يعمل على تعزيز صحة المناعة والوقاية من الفيروسات والعدوى.

2- الحمص، من البقوليات التي تحتوى على نسبة كبيرة من الزنك الذى ينصح بتناوله دائما لتعزيز المناعة والوقاية من العدوى، ويمكن اعداده بطرق مختلفة.

3- العدس، من الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الزنك والفيتامينات التي تعزز صحة الجسم والجهاز المناعي.

4- الكاكاو، مصدر غنى من الزنك والمواد المضادة للأكسدة التي تعزز صحة الجهاز المناعي والجسم.

5- الكاجو، من المكسرات التي تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والزنك والفيتامينات التي تعزز صحة الجسم والجهاز المناعي.

6- الزبادى ومنتجات الالبان، تحتوى على نسبة عالية من الزنك والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي والجسم عموما.

7- السبانخ، واحدة من أكثر الأطعمة التي ينصح بتناولها لتعزيز صحة الجهاز المناعي حيث انها تحتوى على الزنك وفيتامين سي وبعض الفيتامينات الأخرى الهامة لصحة الجسم.

8- الافوكادو، من أشهر أنواع الفواكه التي تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعي.

9- اللوز، فضلا عن فوائده المعتادة لصحة الجسم والبشرة إلا ان له دور كبير فى تعزيز صحة المناعة والوقاية من الفيروسات.

10- الفول السوداني، يحتوى على كمية عالية من الزنك الذى يعزز المناعة ويحمى الجسم من العدوى والفيروسات.