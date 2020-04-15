  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

بعد تسمم طفل.. اقتصاد غزة تصدر بياناً حول منتجات مصانع الشيبس في القطاع

السبت 30 مايو 2020 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تسمم طفل.. اقتصاد غزة تصدر بياناً حول منتجات مصانع الشيبس في القطاع


غزة / سما /


أكدت وزارة الاقتصاد الوطني ان جميع منتجات مصانع الشيبس في قطاع غزة سليمة وحسب المواصفات الفلسطينية.

وذكرت الادارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان لها ، أن طواقم الوزارة ومباحث التموين ووزارة الصحة تابعت منذ اللحظة الاولى شكوى والد طفل اشترى شيبس من احد المحال التجارية في شمال قطاع غزة وحصلت معه مضاعفات صحية بعد تناوله الشيبس ، مشيرة الى انه فتح تحقيق في الحادثة وتشكيل لجنة تحقيق وننتظر النتائج النهائية لعمل وتقرير اللجنة.

وأوضحت أن طواقم الوزارة توجهت منذ اللحظة الاولى للمحل الذي اشترى منه الطفل الشيبس وفحصت عينات منه وتبين ان تاريخ الانتاج هو 15/4/2020
وتم فتح اكياس من المنتج وتبين سلامتها جميعا، كما واكد صاحب المحل عدم وجود شكوى من نوعية هذا الشيبس من قبل المواطنين.

واشار البيان الى أن طواقم الوزارة توجهت الى المصنع المحلي وعاينت خطوط الانتاج والمواد الخام وعينات من المنتج وكانت النتائج جيدة ولم تظهر أي مشكلة.
ولفت البيان الى ان الطفل غادر المستشفى بعد ربع ساعة من تلقيه العلاج.

وأكدت الوزارة أن صحة المواطن خط أحمر وأن كل الجهد المبذول من طواقم التفتيش على جميع المصانع الغذائية أو الأسواق الشعبية إنما هو للحفاظ على سلامة أبناء شعبنا، مشددة أنها لن تتوالى في اتخاذ أي إجراءات صارمة بحق المخالفين.

وطمأنت الوزارة المواطنين في قطاع غزة بأن منتجات مصانع الشيبس جيدة وسليمة ولا داعي للقلق ، داعية الى عدم الالتفات الى الشائعات ومحاولة النيل من منتجاتنا الوطنية والمحلية.
 

#تسمم #غزة #شيبس #مصانع

الأكثر قراءة اليوم

صرف رواتب موظفى السلطة في الضفة وغزة لشهر أيار/ مايو الاربعاء المقبل عبر الصرافات.. بهذه النسبة!

انتحار موقوف لدى الشرطة في غزة

غزة: الهيئة المستقلة تصدر بيانا بشأن وفاة موقوف في مركز إصلاح "الوسطى"

"الغروزيني" من الشاباك يتحدث عن اغتيال عياش والكرمي واعتقال السيد

يديعوت: الجيش الإسرائيلي منع هجومًا للجهاد الإسلامي وآخر لحزب الله نهاية العام الماضي

غزة : وفاة فتاة بظروف غامضة والشرطة تفتح تحقيقاً

بعد قاطِع رؤوس الفلسطينيين داغان! من هو يوسي كوهين رئيس الموساد ؟

الأخبار الرئيسية

محدث.. القدس : الاحتلال يقتل شابا لمجرّد الاشتباه بحمله مسدسا

720192412542320

تساؤل إسرائيلي : لماذا تجاهل نتنياهو تهديدات عباس وعبد الله؟

ضمن إجراءات احترازية .. 78400 طالب يتوجهون لأداء امتحان الثانوية العامة

"الصحة" تكشف حقيقة وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل

يديعوت: الجيش الإسرائيلي منع هجومًا للجهاد الإسلامي وآخر لحزب الله نهاية العام الماضي