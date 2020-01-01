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فيديو : ترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلب يثير غضب المصريين

السبت 30 مايو 2020 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : ترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلب يثير غضب المصريين


القاهرة / وكالات /

أثار فيديو تم تداوله بالأمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من السخط والغضب ، وخاصة ان الفيديو تضمن قيام شابين بترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بكلب مفترس على سطح منزل.

وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج ، طالبت  إدارات التأهيل الاجتماعي والأسرة والطفولة وأعضاء الضبطية القضائية بالوزارة، بتقديم بلاغ للنائب العام، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية حق الطفل، وردع الشابين المتورطين في الفيديو المتداول.

وأكدت الوزيرة المصرية على أن الوزارة لن تسمح بانتهاك حقوق أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ترويعه أو التنمر عليه، أو الاعتداء عليه، لفظيا أو جسديا أو معنويا.

وقالت ان "قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونصوص الدستور المصري تجرم ما تم تداوله، وستسعي الوزارة لضمان حصول المتورطين في واقعة ترويع الطفل على أشد عقوبة ينص عليها القانون".

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