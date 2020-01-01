دول تعلن رسميا موعد عيد الفطر.. وأخرى تتحرى هلال شوّال والفلك يقول كلمته

سما / وكالات/

تتحرى عدة دول عربية وإسلامية اليوم الجمعة هلال شهر شوال الذي يحدد بداية عيد الفطر، بينما حسمت دول أخرى أمرها وأعلنت موعد العيد بناء على الحسابات الفلكية.

وتتحرى كل من السعودية ومصر والإمارات والكويت ودول أخرى هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة استجابة لدعوة السلطات الدينية.

وإن نجحت رؤية هلال شوال مساء يوم الجمعة، سيكون يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر، ولكن هذا أمر استبعده مركز الفلك الدولي الذي يتخذ الإمارات مقرا له.

وحسب بيان المركز ستكون رؤية الهلال مستحيلة يوم الجمعة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو. وفق قناة الحرة

وأضاف أن رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول أفريقيا وجنوب أوروبا وكندا، ورؤية الهلال يوم السبت ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأميركا الوسطى وشمال أميركا الجنوبية.

وعليه من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الأحد 24 مايو أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الاثنين 25 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم السبت من هذه المناطق بالعين المجردة، حسب مركز الفلك الدولي.

دول تحسم موعد العيد

وبناء على الحسابات الفلكية أعلنت تركيا أن السبت سيكون مكملا لشهر رمضان، في حين سيكون الأحد أول أيام عيد الفطر، وفقا لما ذكرت وكالة الأناضول شبه الرسمية.

وكانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد رسميا بالاعتماد على الحسابات الفلكية إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة وبذلك يكون الأحد أول أيام العيد.

كما أعلنت كل من أستراليا وماليزيا وإندونيسيا يوم الأحد كأول أيام عيد الفطر لتعذر رؤية هلال شوال الجمعة.