بـ 5 كاميرات.. هواوي تعلن عن أحد أرخص هواتف 5G!

وكالات / سما /

أثبتت شركة هواوي من جديد قدرتها على إنتاج هواتف متطورة بأسعار رخيصة، وكشفت عن أحدث أجهزتها الخلوية المصممة للعمل مع شبكات 5G.

وتطمح هواوي من خلال هاتف P40 lite 5G الجديد الذي لا يتجاوز سعره الـ 400 دولار أن تواصل منافستها لباقي الشركات، وخصوصا أن الهاتف بالنسبة لسعره يقدم مواصفات متطورة ومميزة مقارنة بالأجهزة الأخرى المخصص للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

ومن أبرز ما حصل عليه هذا الجهاز كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، صنفت من بين أفضل كاميرات الهواتف حاليا، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

كما زود هذا الهاتف بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد 162,3 х 75 х 8,58 ملم، فيه شاشة IPS بمقاس 6.5 بوصة ودقة عرض +FHD، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال.

ويمكن لهذا الجهاز التعامل بسرعة كبيرة مع بيانات الشبكات الخلوية وشبكات الإنترنت بفضل معالج Kirin 820 5G ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

كما زودته هواوي ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وواجهات EMUI 10.1 المبنية على نظام "أندرويد-10".