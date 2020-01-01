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تأكيدا لما اوردته سما الاخبارية:"الأوقاف بغزة" تقرر فتح المساجد تدريجيًا وفق جملة من الإجراءات

الأحد 17 مايو 2020 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأكيدا لما اوردته سما الاخبارية:"الأوقاف بغزة" تقرر فتح المساجد تدريجيًا وفق جملة من الإجراءات


غزة / سما /

تاكيدا لما اوردته وكالة سما الاخبارية، قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، فتح المساجد تدريجيًا لأداء صلاة الجمعة فقط ابتداءً من جمعة 29 رمضان 1441هـ الموافق 22 مايو 2020م، وإقامة صلاة عيد الفطر المبارك وفقًا لجملة من الإجراءات والضوابط الوقائية.

وطالبت الأوقاف المرضى وكبار السن المصابين بأمراض مزمنة، والمنتهي حجرهم الصحي، ومن خاف على نفسه المرض، والنساء، والأطفال دون سن التكليف، بأداء صلاة الجمعة ظهرًا في البيوت.

وأكدت، في الايجاز الصحفي الخاص بآخر تطورات جائحة "كورونا"، على وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تنص عليها جهات الاختصاص لأداء صلاة الجمعة والعيد باعتبار ذلك واجبٌ شرعيٌ لا يجوز التقصير فيه.

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وشددت على ضرورة التباعد بين المصلين، وارتداء الكمامة، وترك المصافحة، واصطحاب سجادة الصلاة، والتباعد عند الدخول والخروج، منوهًة إلى أنه سيتم إغلاق المتوضئات في المساجد.

وقالت، إن الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية يدفعنا نحو دراسة فتح المساجد لإقامة الجماعات فيما بعد، مضيفة "القرارات المتعلقة بإيقاف الصلوات في المساجد خاضع للتقييم المستمر، في ضوء تعليمات جهات الاختصاص، ورأي العلماء".

ودعت الأوقاف إلى وجوب التعاون مع اللجان المجتمعية التي ستُشكل من الأوقاف وأسر المساجد؛ لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية التي سبق ذكرها.

وأكدت على ضرورة الاستمرار في أداء صلاة الجماعة في البيوت مع الأهل، والقنوت في الصلوات المفروضة، وعدم الخروج إلا للحاجة الحقيقية، وترك التجمع في المرافق العامة، والأسواق، والمتنزهات، والمناسبات الاجتماعية.

وأوضحت أنه تم اتخاذ هذه القرارات بعد بحث مجموعة من الاقتراحات الخاصة بأداء صلاة الجمعة، ودرستها مع وزارة الصحة والجهات المختصة في إدارة مواجهة جائحة "كورونا"، ومع أصحاب الفضيلة العلماء في مجلس الاجتهاد الفقهي في اجتماع عُقد يوم الخميس الماضي 21 رمضان 1441هـ، الموافق 14 مايو 2020م.

#وزارة الاوقاف #قطاع غزة #مساجد غزة #كورونا #صلاة الجمعة

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