مصادر: قرار بإعادة فتح مساجد قطاع غزة لتأدية صلوات الجمعة اعتبارا من 22 ايار/مايو

غزة / سما /

علمت وكالة سما الاخبارية، بأن قرار اعادة فتح مساجد قطاع غزة لتأدية صلاة الجمعة من كل اسبوع سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الجمعة المقبلة ٢٢ أيار/ مايو.. ٢٩ رمضان

وبحسب المصادر المطلعة، فإن ابرز بنود ومحددات قرار فتح المساجد يتمثل في التالي:

- يتقيد الخطيب بخطبة الجمعة بحيث لا تتجاوز ١٠ دقائق.

- تُفتح المساجد قبيل أداء الصلاة بساعة ونصف.

-يلتزم المصلون بلبس كمامات، وتوزيعهم بالمسجد حسب جهات الاختصاص، وضمن إجراءات سلامة ووقاية.

-منع تشغيل المراوح، وفتح كافة النوافذ، لما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الصحة العامة.



-اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وزارة الداخلية لإزالة البسطات ومنع إقامة الأسواق بجانب المساجد، ومع ضرورة منع اصطفاف السيارات بالقرب من المساجد، وذلك بهدف استثمار المساحات المتوفرة بجوارها لاستيعاب المصلين وفق إجراءات الوقاية.

- احضار كل مواطن سجادة الصلاة الخاصة به، ويلتزم بالصلاة عليها.

-اجتناب مصافحة المصلين لبعضهم، واتباع آداب السعال والعطاس بتغطية الفم والأنف.