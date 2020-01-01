تعرف على موعد عيد الفطر فلكيا في الدول العربية

وكالات



بحلول نهاية شهر رمضان، تبدأ البلدان العربية والإسلامية، والجاليات المسلمة حول العالم، في تحري هلال شهر شوال لمعرفة موعد بداية عيد الفطر.

وستقوم الدول العربية بتحري هلال شهر شوال وعيد الفطر بعد مغيب شمس يوم الجمعة 29 رمضان، الموافق 22 مايو، لتحديد إن كان يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان أم أنه سيكون أول أيام شهر شوال، ويُستثنى من ذلك كُل من سلطنة عُمان والسودان والمغرب، حيث ستتحرى هذه الدول الثلاث هلال شهر شوال يوم السبت 23 مايو 2020، كونه يصادف 29 رمضان في هذه الدول تبعاً لبدء شهر رمضان في تلك البلدان.

وقد أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأوربى للإفتاء والبحوث بيانا قالت فيه إن الحسابات الفلكية الدقيقة لهلال شهر شوال لعام 1441هـ تؤكد استحالة رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الجمعة، ويمكن رؤيته يوم السبت 23 مايو/ أيار في الأمريكتين وأفريقيا والشرق الأوسط ومعظم أوربا، وبهذا سيكون شهر رمضان ثلاثين يوما. وعليه، سيكون أول شهر شوال (عيد الفطر المبارك) لعام 1441هـ يوم الأحد الموافق 24 مايو.

مصر

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال، يوم الجمعة 22 مايو/ أيار الجاري، بعد صلاة المغرب، لتعلن وقتها إن كان يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان أو أنه غرة شهر شوال المبارك وأول أيام عيد الفطر المبارك.

لكن وفقًا لإمساكية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، فإن شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يوما، ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الأحد 24 مايو. ونشرت مواقع إخبارية مصرية مواعيد صلاة الفطر في هذا اليوم.

الحسابات الفلكية

تبدأ دورة القمر من اللحظة التي تقف فيها الشمس إلى جوار القمر في السماء، ولا يمكن رؤية المشهد لأن الشمس تحجب الرؤية بضوئها، لكن يمكن حساب الأمر فلكيا بدقة.

بعد ذلك يبتعد القمر عن الشمس شيئا فشيئا حتى تمكن رؤيته، وتعتمد إمكانية رؤية الهلال على الفارق الزمني بين لحظة الاقتران والغروب التالي له، فإذا كان الفارق أكبر، تحرك القمر مسافة أكبر، وكان احتمال رؤيته أكبر بالتبعية.

بالنسبة إلى التقويم الهجري، فإنه يعتمد على الرؤية شرطاً لبداية الشهر، فإذا كان القمر قد ابتعد كفاية عن الشمس في يوم الرؤية يمكن رصده بعد غروب الشمس وإعلان اليوم التالي بداية للشهر الهجري، وإذا لم يحدث ذلك أعلن أن اليوم التالي هو المتمم.

رمضان

اتفقت 15 دولة عربية على بداية شهر رمضان يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي، وهذه الدول هي: السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات واليمن والأردن ومصر وفلسطين وسوريا وتونس والصومال وليبيا والجزائر، وموريتانيا. فيما انقسمت الطائفتان السنة والشيعة في لبنان والعراق حول موعد بدء الشهر الفضيل؛ حيث بدأ السنة شهر رمضان يوم 24 أبريل، والشيعة يوم 25 أبريل.

في المقابل، أعلنت ثلاث دول، وهي المغرب والسودان وسلطنة عمان، بداية رمضان يوم 25 أبريل.