شاهد..غضب في الكويت بعد تداول فيديو لفنان مصري يرتدي حذاء عليه علم الكويت

الكويت / وكالات /

أثار ظهور الفنان المصري مصطفى خاطر بحذاء عليه ألوان علم الكويت ضمن مسلسل "عمر ودياب" حالة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان المصري في وقت لاحق إنه لم يقصد الإساءة للكويت، مشيرا إلى احترامه ومحبته للشعب الكويتي.

شن مُغردين كويتيين هجومًا لاذعًا على الفنان المصري مصطفى خاطر بعد إرتدائه حذاء عليه ألوان علم دولة الكويت بتويتر

ليظهر الفنان بعدها بساعات ليوضح سوء الفهم pic.twitter.com/uiUcZpznjt — هيئة المشاهير (@almobark_) May 16, 2020

ونشر خاطر شريط فيديو على الإنترنت يوضح ما حدث ويبرر موقفه.