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شاهد..غضب في الكويت بعد تداول فيديو لفنان مصري يرتدي حذاء عليه علم الكويت

السبت 16 مايو 2020 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..غضب في الكويت بعد تداول فيديو لفنان مصري يرتدي حذاء عليه علم الكويت


الكويت / وكالات /

أثار ظهور الفنان المصري مصطفى خاطر بحذاء عليه ألوان علم الكويت ضمن مسلسل "عمر ودياب" حالة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان المصري في وقت لاحق إنه لم يقصد الإساءة للكويت، مشيرا إلى احترامه ومحبته للشعب الكويتي.

ونشر خاطر شريط فيديو على الإنترنت يوضح ما حدث ويبرر موقفه.

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