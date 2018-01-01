مسلسل "البرنس" متهم بالسرقة .. ما القصة؟

وكالات / سما /

يواجه "البرنس"، أحدث مسلسلات الفنان المصري محمد رمضان، أزمة متعلقة بسرقة قصة العمل من أحد المحامين.

وقال المحامي أحمد عبد الرحمن يوسف إنه حصل بتاريخ أغسطس/ آب 2018 على ترخيص الملكية الفكرية من هيئة المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة المصرية، لقصة فيلم كتبه بعنوان "صورة مهزوزة"، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

ولفت إلى أن أحداث الفيلم تدور "حول مجموعة من الأخوة يحاولون الحصول على إرث والدهم من عمهم، أحدهم غير متزن بسبب مرضه النفسي ولكنه طيب، والآخر أناني ووصولي ويتملّكه حب المال، وآخر طالب حقوق خبيث، والأخير شاب مستهتر يبدد أمواله على السهر".

وأضاف أنه تواصل مع المخرج محمد سامي عبر تطبيق "واتسآب" في يوليو/ تموز 2019، وأرسل له نسخة من القصة والسيناريو، وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول طلب منه إرسال نسخة أخرى، إلا أنه فوجئ مثل المشاهدين بسرقة فكرة فيلمه مع إجراء تعديل لبعض الأحداث.

وأكد المحامي أحمد عبد الرحمن يوسف أن "ما يردده المخرج محمد سامي بأنه استوحى فكرة مسلسل "البرنس" من قصة النبي يوسف غير صحيح، مؤكدا أنها فكرته وفيها أن الأخوة اتحدوا ضد أخيهم لتلفيق تهمة له والزج به في السجن".

وأشار إلى أنه تقدّم بشكوى إلى نقابة الممثلين وأخرى لنقابة المهن السينمائية، اتهم خلالهما المخرج محمد سامي بالاستيلاء على فكرة فيلم "صورة مهزوزة"، والتي تضمنت كافة المحادثات التي دارت بينهما عبر "واتسآب" كمستند يؤكد ادعائه.

وأضاف أن محمد سامي رفض الحضور إلى مقر نقابة السينمائيين المصريين للتحقيق في الشكوى.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، "رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده، ويجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش، و"رأفت" أحمد فهيم زوج أخته.