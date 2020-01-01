شركة "فيسبوك" تشتري موقع "جيفي" لدمجه مع إنستغرام

وكالات / سما /

قالت شركة "فيسبوك" في تدوينة لها ، إنها تستحوذ على موقع "غيفي" الشهير لصناعة ومشاركة الصور المتحركة المعروفة باسم "جي آي إف" (GIF).

وتكلفة الصفقة، التي لم يتم الكشف عنها، قدرها موقع "أكسيوس" الإخباري بنحو 400 مليون دولار.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي تخضع فيه أضخم شبكة التواصل الاجتماعي لتدقيق من مشرعين على خلفية مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار.

وستكون غيفي جزءا من موقع مشاركة الصور إنستغرام الذي تملكه "فيسبوك".

وسيجري دمج مكتبتها من ملفات الـ"جي آي إف" (GIF)، والتي يمكن دمجها مع تطبيقات أخرى، بشكل أكبر في إنستغرام والتطبيقات الأخرى المملوكة لـ"فيسبوك".

وأفادت "فيسبوك" في تدوينتها إن 50 بالمئة من الزيارات لموقع غيفي تأتي من تطبيقات فيسبوك، ونصف هذه النسبة من إنستغرام.