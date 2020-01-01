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اختراق بث القناة 7 العبرية ونشر فيديوهات لكتائب لقسام

السبت 16 مايو 2020 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختراق بث القناة 7 العبرية ونشر فيديوهات لكتائب لقسام


القدس المحتلة / سما /

اخترق مجهولون مساء أمس الجمعة بث القناة السابعة العبرية على الإنترنت، خلال إلقاء درس ديني لأحد الحاخامات، ونشروا فيديوهات لكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن مجهولين اخترقوا بث الدرس الديني الذي يلقيه الحاخام "حجاي لوندين" على القناة السابعة وعدد من منصات التواصل وكذلك تطبيق ZOOM، ونشروا فيديوهات خاصة بمنظومة الطائرات الصغيرة لدى كتائب القسام.

وأفادت بأنه تم إيقاف الدرس بعد اختراق متكرر، وعجْز القائمين على الدرس عن صدّ الهجمة الإلكترونية، التي تخللها أيضًا نشر فيديوهات خاصة بالنازية ومحرقة اليهود.

وبحسب القناة، فإن الحاخام "لوندين" يدير مدرسة دينية في مدينة "سديروت" بالنقب الغربي، ويقدّم محاضرات عبر الانترنت خلال فترة كورونا. المصدر / فلسطين أون لاين

 

#القسام #القناة السابعة #اختراق

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