عريقات: قرار الضم يعني استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين...

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "قرار الضم يعني أمراً واحداً، استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك عدم امكانية السلام بين الدول العربية وإسرائيل".
وأضاف عريقات في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع (تويتر): "من يشكك بذلك عليه أن يقرأ جيداً تصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين".
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد قال في وقت سابق: "في حال ضمّت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي ذلك إلى صدام كبير مع بلادنا، وندرس جميع الخيارات إذا حدث الأمر".
الضم يعنى امرا واحدا: استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائليين . وكذلك عدم امكانية السلام بين الدول العربية واسرائيل . ومن يشكك بذلك عليه ان يقرأ جيدا تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين . https://t.co/Jwo3qKRbUb— Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) May 15, 2020