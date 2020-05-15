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عريقات: قرار الضم يعني استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين...

الجمعة 15 مايو 2020 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: قرار الضم يعني استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين...


رام الله / سما /

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "قرار الضم يعني أمراً واحداً، استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك عدم امكانية السلام بين الدول العربية وإسرائيل".

وأضاف عريقات في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع (تويتر): "من يشكك بذلك عليه أن يقرأ جيداً تصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين".

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد قال في وقت سابق: "في حال ضمّت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي ذلك إلى صدام كبير مع بلادنا، وندرس جميع الخيارات إذا حدث الأمر".


 

#صائب عريقات #منظمة التحرير #مخططات الضم #اسرائيل #الاراضي الفلسطينية #الضفة الغربية

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