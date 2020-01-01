أوزيل يتخذ قراره النهائي بخصوص مستقبله مع آرسنال

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “فاناتيك” التركية عن عزم الألماني مسعود أوزيل على استكمال عقده مع فريقه الحالي آرسنال الإنجليزي، وعدم الرحيل خلال سوق الانتقالات القادمة.

وارتبط اسم مسعود أوزيل صاحب 31 عاماً بالرحيل عن صفوف فريقه الحالي آرسنال عقب انتهاء هذا الموسم.

الدولي الألماني مسعود أوزيل مراقب من قبل العديد من الأندية التركية لضمه، لعل أبرز هذه الأندية فنربخشه، وجالطة سراي.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن عقد الدولي الألماني مسعود أوزيل سينتهي مع فريقه اللندني آرسنال صيف عام 2021 المقبل، لذلك تسارعت الأندية على الظفر بخدماته.

ولكن أكدت الصحيفة أن بالرغم من العروض المقدمة إلى أوزيل للرحيل، إلا أن اللاعب الألماني لا يرغب في الرحيل، وسيستكمل ما تبقى من عقده مع الجانرز.

الجدير بالذكر أن النجم الألماني مسعود أوزيل قد شارك مع فريقه آرسنال هذا الموسم قبل إيقاف المسابقات المحلية والقارية بسبب فيروس كورونا في 23 مباراة، ونجح في تسجيل هدفاً فقط، وصنع آخر.