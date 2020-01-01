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أردوغان: سنفرض حظر التجوال في تركيا لمدة 4 أيام

الإثنين 11 مايو 2020 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: سنفرض حظر التجوال في تركيا لمدة 4 أيام


انقرة /سما/

اعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن فرض حظر تجول جديد لمدة 4 أيام بدءا من 16 مايو الجاري، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، مع رفع قيود الخروج والدخول من وإلى 9 ولايات.

وارتفع بهذا القرار إجمالي الولايات التركية التي رفعت عنها قيود التنقل إلى 16، في حين أبقت السلطات الحظر على 15 أخرى.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الاثنين: "على المواطنين أن لا يعتبروا بهذه الخطوات، أن الأمور قد عادت إلى ما قبل 10 مارس، ويجب أن نواصل حياتنا وفق الإجراءات التي ستحمينا من خطر الوباء".

وأكد أن أعداد المصابين والوفيات والراقدين في أقسام العناية المركزة والخاضعين للتنفس الاصطناعي، مستمرة في التراجع.

وأشار إلى أن دور كبار السن في دول الغرب شهدت "كوارث كبيرة" بسبب تفشي الفيروس بين قاطنيها، مضيفا: "لكننا في تركيا حافظنا على كبارنا، ونبذل قصارى جهدنا لمواجهة وباء كورونا وحماية كبار السن في بلادنا". وذكر أن تبرعات حملة التضامن لصالح المتضررين بكورونا بلغت ملياري ليرة، أي نحو 282 مليون دولار.

وأضاف: "سنضع بلادنا بموقع أفضل في النظام العالمي الجديد الذي سيتشكل سياسيا واقتصاديا بعد انحسار أزمة كورونا، سنواصل العمل على حماية مصالحنا في البحر المتوسط، وسنواصل إحباط كل الألاعيب والمؤامرات التي تحيكها مؤسسات وجهات خارجية لإضعاف اقتصادنا".

واعتبر الرئيس التركي أن "أطرافا لجأت إلى محاولات لضرب اقتصادنا بعد أن شعرت بالعجز أمام تقدمنا في الملفين السوري والليبي".

#تركيا #رجب طيب اردوغان #حظر تجول #فيروس كورونا

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