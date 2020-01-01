كيليان مبابي سعيد باهتمام ليفربول بضمه

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية فرنسية عن سعادة كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان من اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بضمه.

وارتبط اسم كيليان مبابي بالرحيل عن صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الانتقالات القادمة.

ويعتبر ريال مدريد الإسباني أبزر الراغبين في ضم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، باعتباره الهدف الأهم للمرينجي الذي سيبني عليه فريق المستقبل.

وأشار موقع “Le10Sport” الفرنسي إلى أن كيليان مبابي بالرغم من رغبته في الانتقال لريال مدريد، إلا أنه في نفس الوقت سعيد باهتمام ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا بضمه.

وكشفت التقارير الصحفية الإنجليزية والفرنسية في الفترة السابقة إلى رغبة ليفربول في التعاقد مع كيليان مبابي، وسط إمكانية رحيل محمد صلاح أو ساديو ماني عن الريدز في الميركاتو المقبل.

وأضاف الموقع أن والد الشاب المميز كيليان مبابي ابن 21 عاماً قد تواصل بالفعل مع الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز الحالي بشأن إمكانية انضمامه للفريق الإنجليزي، ليفتح بذلك جميع الاحتمالات سواء بانضمامه للريال أو الليفر.

الجدير بالذكر أن عقد كيليان مبابي سينتهي مع فريقه باريس سان جيرمان صيف عام 2022، وشارك اللاعب مع باريس هذا الموسم قبل إنهائه بسبب فيروس كورونا في 33 مباراة، ونجح في تسجيل 30 هدفاً، وصناعة 17 آخرين.