كم هدف سجل وصنع محمد صلاح في مسيرته الاحترافية؟

وكالات / سما /

هناك المئات من قصص الصعود والنجاح المثيرة لنجوم كرة القدم خلال القرن الجديد، ومن أبرزها وأهمها قصة النجم المصري محمد صلاح الذي بدأ مسيرته الاحترافية في نادي المقاولون العرب ووصل إلى واحد من أفضل أندية العالم والأكثر عراقة ليفربول.

ولم يتوقع أحد هذا النجاح العالمي لمحمد صلاح خلال بداياته في الدوري الصري مع مقاولون العرب، لكنه على خلاف الجميع كان مؤمناً بقدرته على تحقيق ذلك، ورفض عروض مغرية من أندية عربية ومصرية كبيرة من أجل تحقيق حلمه، وفضل خوض تجربة صعبة في سويسرا مع بازل، والتي كانت بوابة وصوله إلى القمة.

ويعد محمد صلاح من أفضل لاعبي في العالم في مركزه بالوقت الراهن، وتمكن من الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين رغم أنه لا يلعب كمهاجم صريح، ويعد أول لاعب مصري في التاريخ يتمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ارتفع المعدل التهديفي لمحمد صلاح بشكل ملحوظ منذ وصوله إلى ليفربول، وذلك بفضل العمل المستمر الذي يقوم به، بالإضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بطريقة لعب الريدز الهجومية، وحصوله على ثقة مطلقة من قبل مدربه الألماني يورجن كلوب.

وبالعودة إلى تجربة صلاح الأولى مع نادي المقاولون العرب، تمكن من تسجيل 12 هدفاً خلال 44 مباراة، ثم وقع على 20 هدفاً على مدار موسم ونصف مع بازل السويسري، بينما لم ينجح بتسجيل سوى هدفين بقميص تشيلسي الذي يعد أسوأ محطة في مسيرته، أما مع فيورنتينا فقد هز شباك المرمى 9 مرات، وتوج جهوده في روما بتسجيل بـ34 هدفاً، وأخيراً أحرز 91 هدفاً مع ليفربول في مختلف البطولات.

وتمكن الفرعون المصري من تسجيل 209 أهداف خلال مشواره الاحترافي، بواقع 168 هدفاً مع الأندية التي لعب لها، و41 هدفاً مع منتخب بلاده مصر، وهذه أرقام كبيرة جداً وينافس خلالها أهم المهاجمين في العالم الذين يشغلون مركز رأس الحربة.

على مدار 395 مباراة خاضها صلاح مع الأندية التي مثلها، تمكن من تقديم 90 تمريرة حاسمة ترجمت إلى أهداف، بمعدل 0.22 تمريرة حاسمة بالمباراة الواحدة، وهو معدل جيد للغاية ويوضح مدى فاعليته على الصعيد الهجومي والجماعي.

وكان موسم محمد صلاح الأول مع ليفربول هو الأفضل على صعيد صناعة الأهداف، حيث وقع على 16 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات، بينما صنع 8 أهداف في الموسم الحالي لغاية الآن.

وبلغ مجموع الأهداف التي صنعها صلاح خلال مسيرته كاملة مع احتساب أرقامه في منتخب مصر 112 تمريرة حاسمة، وبالتالي فقد ساهم خلال مسيرته بـ 321 هدفاً ما بين التسجيل والصناعة.