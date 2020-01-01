وزارة الثقافة تطلق قناة "الثقافية" ضمن خدمات التلفاز التفاعلي "مدى"

رام الله / سما /

أطلقت وزارة الثقافة قناة "الثقافية" ضمن خدمات التلفاز التفاعلي مع شركة مدى العرب للإنترنت، وتضم القناة ستة خانات من الشعر والمسرح والأفلام والغناء وخانة مخصصة للقدس، وحملة #وطنك_صحتك_الك التي أطلقتها الوزارة للتوعية بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة من فيروس الكورونا.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، في بيان للوزارة، اليوم الخميس، إن قناة "الثقافية" ستكون نافذة على الإبداع الفلسطيني في مجالات الثقافة والفنون بمضامين توثق الحكاية الفلسطينية بما فيها من تأريخ لمراحل القضية الفلسطينية وتحمي الهوية وتحافظ على الموروث الثقافي والتراث الفلسطيني.

وأوضح أن هذه المبادرة من وزارة الثقافة تأتي في إطار ليس فقط الأرشفة والتوثيق بل التعميم للثقافة بمكوناتها عبر التكنولوجيا الحديثة، وقال: "سنوفر مكتبة إلكترونية أصبح وجودها في كل بيت فلسطيني حاجة ملحة، ومن شأنها أن تساهم في إثراء المشهد الثقافي لمختلف الأجيال، عبر محتوى يعكس الهوية الفلسطينية، ويتيح للمبدعين في مختلف الحقول إشراك أعمالهم الفنية عبر هذه القناة.