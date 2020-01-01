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في 5 دقائق... كيف تقوي رئتيك بوجبة سحور بسيطة

الثلاثاء 05 مايو 2020 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
في 5 دقائق... كيف تقوي رئتيك بوجبة سحور بسيطة


وكالات / سما /

يعيش معظمنا أجواء استثنائية في شهر رمضان هذا العام، وسط أجواء مفعمة بالخوف والقلق من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ومن أجل ذلك يبحث الكثير من الناس عن مختلف الوسائل لتقوية المناعة، أو تقوية الجهاز التنفسي، ليكون خط الدفاع الأول الحاسم أمام عدوى كورونا.

ولذلك أعد موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرا حول وجبة سحور مثالية، يمكنها أن تساعد على تقوية رئتك وتحسين تنفسك بصورة مذهلة.

ولا تحتاج تلك الوجبة إلى وقت طويل لإعداده، حيث يمكن تجهيزها في 5 دقائق فقط.

وأوضح التقرير أن تلك الوجبة هي الزبادي اليوناني بالجوز والتوت، والتي تساعد على التنفس بشكل أفضل، وتجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة.

وتعد تلك الوجبة مثالية في السحور لاحتوائها على مزيج من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي، ومحاربة الالتهابات التي يمكن أن تظهر في الصدر والرئة، كما أنها مصدرا رائعًا للدهون الصحية التي تحافظ على شعورك بالشبع وتعزز صحة الجهاز التنفسي.

وقال معهد "صحة الرئة" أن تلك الوصفة يمكن أن تكون الحل المثالي لمن يعانون من أمراض الرئة المزمنة.

 طريقة التحضير

- كوب من الزبادي اليوناني.

- 2 ملعقة كبيرة من الجوز.

- ربع كوب من التوت الطازج.

- ملعقة كبيرة من العسل.

- ضع كوب الزبادي في طبق صغير، ثم اخلط الجوز مع الزبادي.

- امزج الزبادي مع التوت والعسل، ثم ضع المزيج في الثلاجة حتى يصبح متماسكا.

#السحور #الرئتين

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