المخرج أبو ياسين: المسرح هو وسيلة من أجل الحرية

رام الله / سما /

قال المخرج علي أبو ياسين إن المسرح يُعد رسالة وطنية نعبر من خلاله عن هموم الشعب والوطن، ونجسد حالنا كشعب تحت الاحتلال، فهو وسيلة من أجل الحرية وإعلان الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أهمية تقديم الدعم الرسمي للمسرح الذي يعاني من أزمة الاحتلال والانقسام الفلسطيني.

وأكد أبو ياسين خلال مشاركته مساء اليوم الإثنين في برنامج "طلات ثقافية" الذي بثته وزارة الثقافة على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، أن المسرح في قطاع غزة يراوح مكانه بفعل الحالة السياسية "الانقسام الفلسطيني" الذي حال دون مقدرة الفنانين على الوصول للمسارح العربية والعالمية، وكذلك الحروب المتواصلة التي زعزعت من استقرار العمل المسرحي والفني في غزة، كان آخرها قصف مركز المسحال الثقافي عام 2018.

وتحدث أبو ياسين عن تجربته الفنية لأكثر من ثلاثين عاماً كممثل ومخرج، وعن الأعمال التي أحدثت نقطة تحول في حياته مثل مسرحية "المصور" للروائي الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة، التي تجسد خمسين عاماً من الحياة في قطاع غزة، وتوثق حياة الفلسطيني المشتاق للعودة لبلده ووطنه، ومسرحية "أبو عرب في خانة اليك" وحصوله عام 2005 على جائزة أفضل ممثل في مهرجان الربيع الدولي بتونس عن أدائه فيها.

وتطرق أبو ياسين إلى أبرز أعماله مثل: مسلسل "الكنعاني" و"مونولوجات غزة" التى قدمتها مؤسسة عشتار، حيث تروي هذه المنولوجات معاناة أطفال غزة بعد حرب عام 2008، ومشاركته بالعديد من المهرجانات العربية والعالمية، وإخراجه أعمالاً لكتاب عالميين ومحليين، وأشار إلى تشكيله فرقة "البيادر" التي استطاعت تقديم عدد من المسرحيات مثل: مسرحية"الدب" و"المهرج"، "أبيض وأسود" وغيرها.