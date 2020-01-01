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رجل الاعمال بشار المصري يطلق منصّة إلكترونية عامة

السبت 02 مايو 2020 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
رجل الاعمال بشار المصري يطلق منصّة إلكترونية عامة


رام الله /سما/

-أطلق رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري، منصّة إلكترونيّة لمبادرة تعليمية وتدريب عن بعد تتميز بشمولها وتنوعها. وتسعى هذه المبادرة إلى تسهيل ومساعدة الجميع في الوصول للمعرفة المنشودة وفرص التطوير الذاتي. وتوفر المبادرة حالياً أكثر من 500 دورة وبرنامج مجاني مقدمة من مجموعة واسعة من الجامعات والمؤسسات والمراكز الدولية المرموقة، مثل جامعة هارفرد وجامعة كولومبيا. وتشمل هذه الدورات والمساقات مجموعة متنوعة من الحقول المعرفية الشاسعة ابتداءً من الهندسة والبرمجة وحتى الطبخ ودورات اللياقة البدنية، حيث تُقدَّم هذه المواد للجميع باللغتين العربية والإنجليزية.

وهذه المبادرة هي الثانية من نوعها، لتشجيع الأشخاص على التطور المستمر خلال جائحة كوفيد 19 (كورونا المستجد) حيث سبقتها مبادرة "تعليم الشطرنج لطلبة المدارس أون لاين" والتي أطلقها المصري بصفته رئيس الاتحاد الفلسطيني للشطرنج، ولاقت المبادرة نجاحًا كبيرًا على المستويين المحلّي والعربي، حيث شارك فيها ما يزيد 5 آلاف طالب فلسطيني وأكثر من 100 طالب عربي.

وقال المصري "إن جائحة كوفيد 19 الحالية نبهتنا إلى الحاجة إلى الثورة التكنولوجية، وسلطت الضوء على قدرتنا للوصول إلى المعلومات القيّمة بنقرة واحدة. وعليه فإن هذه المنصة التي يجري تحديثها باستمرار يُمكنها أن تُكسِبَك مهارات جديدة من شأنها تعزيز مواهبك وتضع قدمك على طريق النجاح في سوق عمل عالمي يتسم بقدر كبير من التنافسية".

كما قدّم شكره لفريق العمل على تجهيز الموقع بشكل متكامل، في كلمته عبر المنصّة، قائلاً: "أتقدم بخالص التقدير والامتنان لنخبة من شبابنا الفلسطيني المبدع من مدينة روابي وقطاع غزة، والذين كان لجهودهم الفضل في أن ترى هذه المبادرة النور".

وتتميز المنصة بمرونتها وسهولة استخدامها، حيث يمكن لجميع الباحثين عن المعرفة الولوج إليها من خلال صفحته على فيسبوك "بشار المصري Bashar Masri" أو عبر الرابط مباشرة: http://courses.rawabi.ps

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