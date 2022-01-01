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اسباب ضيق التنفس عند النوم .. تفاصيل

السبت 02 مايو 2020 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسباب ضيق التنفس عند النوم .. تفاصيل


وكالات / سما /

ضيق التنفس هو الشعور بصعوبة أو الانزعاج عند التنفس، وقد يشعر الشخص بالضيق في الصدر أو يشعر بأنه لا يستطيع الحصول على ما يكفي من الهواء، قد تشمل الأسباب المحتملة لضيق التنفس قصور القلب الاحتقاني والسمنة وأمراض الجهاز التنفسي.

في بعض الأحيان ،قد  يجد الناس صعوبة في التنفس أثناء النوم،  غالبًا ما يحتاج الأشخاص الذين يعانون من هذا إلى دعم أنفسهم حتى يتمكنوا من النوم.

في بعض الحالات ، يمكن أن يوقظ الشعور بضيق التنفس الشخص فجأة، ووفقا لقرير الموقع الطبى" medicalnewstoday" المصطلح الطبي لهذا هو ضيق التنفس الليلي الانتيابي، و يمكن أن تتسبب بعض الأشياء ، بما في ذلك الشخير وبعض اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) ، في ضيق التنفس الليلي الانتيابي.

الأسباب الأكثر شيوعًا لضيق التنفس عند النوم:-

1- فشل القلب

يعد فشل القلب أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لضيق التنفس، ففي حالة فشل القلب ، لا يستطيع القلب ضخ الدم إلى بقية الجسم كما ينبغي ، أو يكون  لديه صعوبة في الاسترخاء بعد الضغط. لذا ، تزداد الضغوط في القلب ، مما قد يتسبب في عودة السائل إلى الرئتين أو البطن أو الساقين.

 يمكن أن يؤدي فشل القلب إلى التعب ، وضيق في التنفس ، وتورم في الساق ، وفي بعض الحالات ، السعال.

2- انتفاخ الرئة

انتفاخ الرئة هو نوع من حالات الرئة يشمل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، ففى هذه الحالة تتلف الأكياس الهوائية في الرئتين وتجعل أنابيب التنفس أضيق ، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة.

 يسبب التدخين معظم حالات انتفاخ الرئة، و يمكن أن يلعب التدخين السلبي وسوء نوعية الهواء دورًا أيضًا، وعادة ما يجد الأشخاص المصابون بهذه الحالة صعوبة في التنفس عند ممارسة الأنشطة البدنية أو عند النوم.

3- السمنة

يمكن أن يساعد التمرين المنتظم والنظام الغذائي الصحي في تخفيف ضيق التنفس، كما قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو يعانون من السمنة من صعوبة في التنفس عند الاستلقاء والنوم بسبب التأثيرات الضاغطة للوزن على بطنهم.

4- صعوبات فى التنفس أثناء النوم

OSA هو اضطراب في النوم يمكن أن يسبب صعوبات في التنفس أثناء النوم، وهناك علامة شائعة على انقطاع التنفس أثناء النوم وهي الشخير الذي يتخللها أصوات يلهث ويختنق، و الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم قد يتوقفون أيضًا عن التنفس.

قد تشمل الأعراض الأخرى لتوقف التنفس أثناء النوم الاستيقاظ للتبول أثناء الليل ، والاكتئاب ، والتهيج ، والخفقان الليلي ، والخلل الوظيفي الجنسي.

5- القلق أو اضطراب الهلع

يمكن أن يسبب القلق أو نوبات الهلع ضيق في التنفس أثناء النوم، ويمكن أن تحدث نوبات الهلع والقلق في أي وقت وتكون مخيفة للغاية.

يميل الناس إلى وصف هذه الهجمات بأنها البداية المفاجئة للخوف أو الانزعاج الشديد الذي يصل إلى ذروته في غضون دقائق.

#التنفس #النوم

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