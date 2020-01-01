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كان مرحاً حتى النهاية.. وفاة الممثل الهندي الشهير "ريشي كابور"

الخميس 30 أبريل 2020 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
كان مرحاً حتى النهاية.. وفاة الممثل الهندي الشهير "ريشي كابور"


وكالات / سما /

توفى اليوم الخميس الممثل الهندي الشهير ريشي كابور عن عمر يناهز 67 عاما في مستشفى بمدينة مومباي.

وكان ريشي قد أصيب بمرض السرطان، وأمضى معظم فترات العام الماضي في نيويورك لتلقى العلاج.

وقالت أسرة كابور في بيان لها إن ريشي كان " مرحا حتى النهاية"، بحسب ما ذكرته شبكة " ان دي تي في".

ويعد ريشي من أشهر نجوم السينما الهندية، ومن ضمن أبرز أفلامه " بوبي " و " شانداني".

وقد كتب صديقه والممثل الشهير اميتاب باتشان تغريدة قال فيها" ريشي كابور ذهب، لقد توفى، أنا محطم".

وقد شارك الاثنان معا في عدد من الأفلام من أشهرها "قمر أكبر انطوني".

#ريشي كابور #الهند

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