"تكافل": 70 ألف مستفيد من مشروع القسائم الشرائية ولا يوجد تسجيل أو فحص

غزة / سما/

قالت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل" إنها لن تخصص رابط فحص بخصوص مشروع القسائم الشرائية الذي بدأ العمل به اليوم في مختلف محافظات قطاع غزة.

وأوضح الناطق باسم اللجنة شريف النيرب في حديث إذاعي، إن اللجنة تعمل من خلال لجان اجتماعية موزعة في مختلف المحافظات، بهدف جمع المعلومات بخصوص الحالات الاجتماعية المرشحة للاستفادة من كافة مشاريع "تكافل".

وأضاف أنه لم يتم وضع رابط للتسجيل من أجل مشروع القسائم الشرائية ولن يكون هناك رابط للفحص، وإن ذلك تم من خلال اللجان الاجتماعية الخاصة باللجنة.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من مشروع القسائم الشرائية الرمضانية بلغ 70 ألف مستفيد، لافتاً إلى أنهم حصلوا على كشف باسم 20 ألف مرشح من وزارة العمل بغزة.

وقال النيرب إن اللجنة ستبدأ اليوم الإثنين بتوزيع آلاف القسائم الغذائية على الأسر المستورة في القطاع من خلال (56) مركز تجاري موزعين على محافظات غزة.

ويرجح أن تقوم اللجنة بالتواصل مع المستفيدين من خلال رسائل خاصة على هواتفهم بالمكان والزمان، كما جرت العادة في السنوات والمشاريع الماضية.