  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعرف على أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم‎

الجمعة 24 أبريل 2020 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم‎


وكالات / سما /

يمتد صيام بعض المسلمين في رمضان هذا العام إلى 20 ساعة، بينما يصوم آخرون ما يقرب من 11.30 ساعة؛ بسبب تغير محور الأرض بالنسبة للشمس.

وتتراوح عدد ساعات الصوم في جميع أنحاء قارة أفريقيا بين 11.30 ساعة في جنوب أفريقيا و13 ساعة في كينيا و14 ساعة في إثيوبيا واليمن، و14.30 ساعة في السودان و15.30 ساعة في مصر و16 ساعة في المغرب بحسب ما أوردت وكالة "إرم".

بينما يصوم مسلمو أوروبا أطول فترة زمنية، حيث تصل مدة الصيام في النرويج وفنلندا إلى 20 ساعة، بينما تتراوح مدة الصيام في بقية الدول الأوروبية، مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، ما بين 16.30 و 18 ساعة، فيما تتراوح في دول أوروبا الشرقية بين 17 و17.30 ساعة.

ويصوم مسلمو أمريكا الشمالية لمدة 16 إلى 17 ساعة. أما في أمريكا الجنوبية في بلدان مثل الأرجنتين وتشيلي، فتصل مدة الصيام إلى 11.30 ساعة، فيما تصل إلى 12.30 ساعة في البرازيل.

وفي الصين تستمر فترة الصيام لمدة 16.30 ساعة تقريبا، بينما يصوم مسلمو دول جنوب شرق آسيا مثل سنغافورة حوالي 13.30 ساعة وماليزيا 13.30 ساعة وإندونيسيا 13 ساعة وتايلاند 14 ساعة.

ومن المقرر أن يصوم المسلمون في الهند وبنغلاديش وباكستان لمدة 16 ساعة، فيما تعد فترة صيام المسلمين في أستراليا ونيوزيلندا الأقصر في العالم هذا العام، وتصل إلى 11.30 ساعة.

#الصيام #العالم

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف واسماء الأسر التي ستستفيد من مساعدة الـ500 شيكل

الاونروا: نحقق في حادثة رفح ومنفتحون أمام الاعلام الفلسطيني وتحقيقاته

اسرائيل:عناصر حزب الله نجوا من الموت لاننا ابلغناهم قبل استهدافهم بسوريا

شاهد..السيسي يرد على لواء بالجيش المصري بخصوص ميدان "رابعة"

فرض "السيادة الإسرائيليّة" على الضفة الغربية: تنديد اوروبي وتحذير روسي ودفاع امريكي شديد

الصحة الاسرائيلية تحذر : موجة ثانية من كورونا قريبا ستكون اكبر من الاولى

وزير الصحة الإسرائيلي يطلب ترك منصبه..

الأخبار الرئيسية

ليبرمان

ليبرمان يهاجم الحكومة الإسرائيلية الجديدة "هذه ليست حكومة وحدة أو طوارئ"

مسؤولون إسرائيليّون: إحراز تقدم لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

موساد

الجيش الإسرائيلي والموساد يعلنان خروجهما من مواجهة كورونا

هنية والرئيس

حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية والرئيس عباس...

إسرائيل تُقرر تحويل نصف مليار شيكل لخزينة السلطة الفلسطينية..