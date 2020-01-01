تعرف على أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم‎

وكالات / سما /

يمتد صيام بعض المسلمين في رمضان هذا العام إلى 20 ساعة، بينما يصوم آخرون ما يقرب من 11.30 ساعة؛ بسبب تغير محور الأرض بالنسبة للشمس.

وتتراوح عدد ساعات الصوم في جميع أنحاء قارة أفريقيا بين 11.30 ساعة في جنوب أفريقيا و13 ساعة في كينيا و14 ساعة في إثيوبيا واليمن، و14.30 ساعة في السودان و15.30 ساعة في مصر و16 ساعة في المغرب بحسب ما أوردت وكالة "إرم".

بينما يصوم مسلمو أوروبا أطول فترة زمنية، حيث تصل مدة الصيام في النرويج وفنلندا إلى 20 ساعة، بينما تتراوح مدة الصيام في بقية الدول الأوروبية، مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، ما بين 16.30 و 18 ساعة، فيما تتراوح في دول أوروبا الشرقية بين 17 و17.30 ساعة.

ويصوم مسلمو أمريكا الشمالية لمدة 16 إلى 17 ساعة. أما في أمريكا الجنوبية في بلدان مثل الأرجنتين وتشيلي، فتصل مدة الصيام إلى 11.30 ساعة، فيما تصل إلى 12.30 ساعة في البرازيل.

وفي الصين تستمر فترة الصيام لمدة 16.30 ساعة تقريبا، بينما يصوم مسلمو دول جنوب شرق آسيا مثل سنغافورة حوالي 13.30 ساعة وماليزيا 13.30 ساعة وإندونيسيا 13 ساعة وتايلاند 14 ساعة.

ومن المقرر أن يصوم المسلمون في الهند وبنغلاديش وباكستان لمدة 16 ساعة، فيما تعد فترة صيام المسلمين في أستراليا ونيوزيلندا الأقصر في العالم هذا العام، وتصل إلى 11.30 ساعة.