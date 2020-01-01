صور.. تخصيص 100 غرفة متنقلة للعزل الصحي بغزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الخميس، تخصيص 100 غرفة متنقلة للعزل الصحي لتمكين وزارة الصحة من مكافحة جائحة "كورونا" المستجد.

وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومية: "إنه تم إنشاء الغرف المتنقلة من الباطون الجاهز، بحيث ستكون في خدمة وزارة الصحة لاستخدامها كغرف للعزل وللأطباء".

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من تسليم الغرف المتنقلة لوزارة الصحة في غضون أسبوعين.

وكان رئيس المتابعة الحكومية محمد عوض قد تفقد الغرف المخصصة للعزل الصحي، مؤكدا أنها تأتي في إطار الجهود الحكومية لمواجهة جائحة "كوفيد-19".

وأشار إلى أن الجهات الحكومية تعمل على قدم وساق من أجل حماية شعبنا من الجائحة وأن كل الوزارات تعمل وفق خطة طوارئ في هذا الإطار.