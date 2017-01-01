الكشف عن قائمة أجور نجوم مسلسلات رمضان 2020

وكالات / سما /

دائما ما يتسلل للمشاهد في كل عام الفضول حول الأجور التي يتلقاها أبطال المسلسلات المعروضة خلال موسم شهر رمضان على وجه التحديد، وذلك لكونه من أكثر المواسم مشاهدة طوال العام، ولأن المشاركين فيه من نجوم "الصف الأول".

وعلى غير العادة، فقد شهد موسم دراما رمضان 2020 انخفاضا ملحوظا في الأجور، من أجل إتاحة الفرصة لإنتاج كم أكبر من الأعمال الفنية مع محتوى أفضل، خاصة مع تزايد عدد الفضائيات وكذلك انتشار منصات البث الرقمي التي أصبحت تحتل المشهد حاليا بسبب سياسة "حظر التجوال" المفروضة حاليا بسبب فيروس "كورونا" المستجد، وتستلزم إمداد مكتبتها بكل ما هو جديد وملفت على مدار الساعة من أجل اكتساب المزيد من المشتركين.

عادل إمام

وبحسب موقع "في الفن"، فإن عادل إمام تصدّر قائمة أجور دراما رمضان 2020 بأجر بلغ 40 مليون جنيه، عن مسلسل "فلانتينو"، الذي تأجل تصويره منذ العام الماضي.

ويشهد مسلسل "فلانتينو" على التعاون الأول بين عادل إمام والمؤلف أيمن بهجت قمر، والثاني مع الفنانة داليا البحيري بعد الفيلم السينمائي "السفارة في العمارة"، من إخراج عمرو عرفة.

ومسلسل "فلانتينو" من بطولة داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وهو تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.

وتدور أحداث العمل عن "نور عبد المجيد"، رجل ستيني يمتلك عددا من المدارس الخاصة، ومشكلته الأساسية هي عشقه الشديد للنساء، وتعدد زيجاته، وما يترتب على ذلك من مواقف كوميدية واجتماعية، كما يناقش المسلسل مشكلات التعليم بشقيه الخاص والعام.

محمد رمضان

وبفارق كبير، جاء الفنان محمد رمضان في المركز الثاني، بأجر 18 مليون جنيه عن دوره في مسلسل "البرنس"، والذي يعود فيه للتعاون مع المخرج محمد سامي بعد نجاحات عدة، منها مسلسل "الأسطورة".

ويجسد محمد رمضان في أحداث المسلسل شخصية شاب يعيش في إحدى المناطق الشعبية، لكنه يفقد والده ما يجعله يتحمل مسؤولية أسرته، ويدخل في خلافات مع شقيقته التي تلعب دورها الفنانة دنيا عبد العزيز.

ومسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان والفنانة اللبنانية نور وعبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز، وهو تأليف وإخراج محمد سامي.

أمير كرارة

ونظرا للنجاح الكبير الذي حصد من تجسيده لدور ضابط الشرطة الصارم في عمله "سليم الأنصاري" في مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، فإن أسهم الفنان أمير كرارة ارتفعت، وبالتالي زاد أجره إلى 11 مليون جنيه عن أحدث مسلسلاته "الاختيار"، وهو مستوحى عن أحداث حقيقية، حول قصة حياة الضابط أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

ومسلسل "الاختيار" سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف، مثل أسر ياسين ومحمد إمام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.

ياسر جلال

كذلك الحال بالنسبة للفنان ياسر جلال الذي أعيد اكتشافه من جديد في أدوار الحركة و"الأكشن" في مسلسلي "ظل الرئيس" و"رحيم" و"لمس أكتاف"، وحقق صدى واسعا من تلك الأدوار، ليقرر الاستمرار فيها بناء على رغبة المشاهدين، ويعود في رمضان 2020 بمسلسل "الفتوة"، الذي جعله في المركز الرابع بقائمة أعلى الأجور هذا العام بـ 9 ملايين جنيه.

ومسلسل "الفتوة" من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته أحمد صلاح حسني ومي عمر ونجلاء بدر ورياض الخولي وأحمد خليل وهنادي مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر.

نيللي كريم

لأنها أصبحت من أكثر الوجوه المعتمدة في دراما رمضان، فإنه ليس غريبا أن تكون الفنانة نيللي كريم بقائمة الأعلى أجرا في 2020، إذ تقاضت 7 ملايين جنيه عن مسلسلها "بـ100 وش".

وتودع نيللي كريم أدوار "النكد" في رمضان 2020 بمسلسل "بـ100 وش"، والذي تقدم فيه دورا كوميديا إلى جانب الممثل آسر ياسين.

ويشارك فى بطولة مسلسل "بـ100 وش" إسلام إبراهيم وبيومي فؤاد وعمر الشناوي وشريف دسوقي ومحمد عادل وعلا رشدي ودينا ماهر ولؤي عمران، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري، ومن إنتاج شركة "العدل جروب".

ياسمين عبد العزيز

أما المركز الأخير في القائمة، فكان من نصيب الفنانة، ياسمين عبد العزيز، بأجر 5 ملايين جنيه عن دورها في مسلسل "ونحب تاني ليه"، والتي تستمر فيه بالابتعاد عن اللون الكوميدي الذي تخصصت فيه على شاشة السينما، بعد تقديمها لمسلسل الحركة والإثارة "لآخر نفس" في رمضان 2019.

ومسلسل "نحب تاني ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطولته شريف منير وكريم فهمي.