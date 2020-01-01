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"الأوقاف" بغزة ستتخذ قرارها حول المساجد خلال الأسبوع الجاري

الأحد 19 أبريل 2020 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف" بغزة ستتخذ قرارها حول المساجد خلال الأسبوع الجاري


غزة / سما /

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عبد الهادي الأغا، إنه سيتم البت في قرار تمديد إغلاق المساجد من عدمه في غضون الأسبوع الجاري، وفقاً لتوصيات الجهات الصحية، والمعنيين في الأمر في خلية الأزمة، المطلعة على كافة تفاصيل الوضع الصحي بغزة، وفي المنطقة بأكملها.

وأكد الأغا في تصريح صحفي، أنه في حال تم إعادة فتح مساجد قطاع غزة، فإن الخطة التي ستنفذ هي المتعارف عليها في كل عام دون أي تغيير، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا)، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة، والجهات المختصة بذلك.

وأوضح أنه في حال استمر الوضع الاستثنائي على ما هو عليه الآن، فإن الوزارة ستكون مضطرة للتعامل بالخطة البديلة التي تعتمد بشكل رئيسي على التواصل الإلكتروني مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورفدهم بكل المواد الدينية اللازمة لاستقبال الشهر الكريم بالشكل الصحيح.

وأشار الأغا إلى أن دوائر الوزارة بأكملها، عملت خلال الأيام الماضية على إنجاز خطة دينية متكاملة لاستقبال الشهر الكريم في ظل الوضع الراهن.

وبيّن أن من بين إنجازات الوزارة في مجال استقبال شهر رمضان يتمثل في برنامج بيوت مطمئنة، الذي سينشر مع بداية شهر رمضان، وبداخله كل ما يتعلق بشهر رمضان من معلومات ومسابقات وتساؤلات فقهية، ودروس علمية.

وأشار إلى أن كل جلسات العلم الشرعي، وتحفيظ القرآن، وقراءته وتجويده، وكذلك مجالس الفقه والعقيدة، التي كانت تعقد في المساجد خلال شهر رمضان، ستستمر بشكل إلكتروني خلال شهر رمضان المقبل.

وذكر، أن وزارته جهزت قناة إلكترونية لنشر سلسلة من البرامج الدينية خلال شهر رمضان، بما يعود بالنفع على المواطنين، وسد كافة احتياجاتهم من النواحي الدينية والروحية، التي اعتادوا الحصول عليها في جلسات بعد الصلوات.

ودعا المواطنين إلى التحلي بالصبر تجاه مواقف الجهات الحكومية المعنية بالملف الصحي، والحرص على الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عنها، خلال شهر رمضان.

#المساجد #غزة #وزارة الاوقاف #كورونا

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