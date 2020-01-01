سلطة النقد توضح آلية صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الثلاثاء المقبل

رام الله / سما /

أكدت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، أنه تم تأمين كافة الموارد المالية اللازمة لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لكافة المستفيدين.

و كانت وزارة التنمية أعلنت في وقت سابق من الاسبوع الماضي أنه سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لجميع المستفيدين في غزة والضفة والقدس، يوم الثلاثاء المقبل.

و وفقاً للآلية التي سيتم اتباعها لتأمين صرف المخصصات، فأوضحت سلطة النقد بأن كافة المصارف ستفتح يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين حتى الساعة 4 مساءاً لخدمة مستفيدي الشؤون الاجتماعية، حيث سيتمكن المستفيدون من السحب عن طريق بطاقة الصراف الألي ومن لا يملكها فمن داخل الفروع.