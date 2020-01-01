الصحة الإسرائيلية: 101 وفيات و10,743 إصابة بكورونا

القدس المحتلة / سما /

توفيت مسنة جديدة عانت من أمراض مزمنة، مساء اليوم السبت، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، في حالة الوفاة الثانية التي تُسجل اليوم، لترتفع الحصيلة الإجمالية لحالات الوفاة إلى 97 حالة.

وحالة الوفاة الثانية سُجلت لمسنة (91 عاما) كانت ترقد في قسم العناية المركزة في مستشفى شيبا "تال هشومير" في رمات غان وعانت من أمراض مزمونة وكانت موصولة لجهاز التنفس الاصطناعي.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الوزارة عن تسجيل حالة وفاة و117 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19".

وأعلنت الوزارة ارتفاع إجمالي ضحايا فيروس كورونا إلى 10 ألاف و525 مصابا بينهم 96 حالة وفاة. ونشرت الوزارة تصحيحا لعدد المصابين بحالات خطيرة، حيث قالت إنهم 180 مصابا وليس 191، كما ذكرت في إحصائيات نشرتها، صباح السبت.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن عدد الإصابات الخطيرة (180 حالة) ارتفعت بأكثر من 10%، من ضمنهم 132 مصابا موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و1258 مصابا تماثلوا للشفاء.

هذا يبدأ من صباح يوم غد، الأحد، سريان مفعول التعليمات الملزمة بوضع الكمامات كل مدة المكوث خارج البيت، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتطال القواعد الجديدة جميع المواطنين باستثناء الأطفال دون سن السادسة وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون ارتداء الكمامات لأسباب صحية.

ويستثنى من هذه القواعد كذلك سائقي السيارات أثناء القيادة، بالإضافة إلى العاملين الذين يعملون معا بشكل دائم بشرط التزامهم بقواعد التباعد الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قراراً بوقف استقبال رحلات الإسرائيليين العائدين من الخارج.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن قرار تعليق رحلات العائدين جاء لحين وضع تدابير قضائية تلزمهم بالخضوع للحجر الصحي لدى وصولهم، في فنادق أعدتها وزارة الأمن الإسرائيلية.

وفي وقت سابق كشفت القناة ذاتها، أن عشرات الإسرائيليين عادوا من ولاية نيوجيرسي الأميركية صباح السبت، ولم يتم إخضاعهم لفحص كورونا أو قياس درجة حراراتهم أو إلزامهم الحجر الصحي وفق تعليمات حكومية سابقة،.

وبحسب تقرير لمركز المعلومات الوطني لمكافحة كورونا (حكومي)، فإن نحو ثلث من أصيبوا بالفيروس في البلاد خلال الشهر الماضي، هم عائدون من الخارج.