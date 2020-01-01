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ألوان روج تزيد من أنوثتك خلال الحجر المنزلي

السبت 11 أبريل 2020 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألوان روج تزيد من أنوثتك خلال الحجر المنزلي


وكالات / سما /

بظلّ الحجر المنزلي، وأزمة كورونا التي نتمنى انتهاءها قريباً في العالم، لا بأس من إضافة القليل من المكياج من حين لآخر بهدف طلّة فرحة في الأجواء المتعبة حالياً. ولعلّ أحمر الشفاه هو من أهم معايير بروز المكياج الناعم والقوي على حدٍ سواء.

عالم الروج يحمل معه الكثير من الألوان الجميلة، إذ أنّ أنماط الجمال الجديدة والناشئة - خاصة اتجاهات أحمر الشفاه المزدهرة لعام 2020- تقوى منذ شهور. إليكِ بعض ما أخترناه من الوان روج  قديمة جديدة تزيد من أنوثتكِ، وتضيف بعض اللوك الفرح.

عندما سُئل بعض فناني مكياج المشاهير مثل Beau Nelson وفنان المكياج Lupita Nyong’o Nick Barose، عن أفضل ألوان روج شفاه، نصحوا ببعض العلامات التجارية، ومنها ديور. ما رأيكِ بـ أحمر الشفاه ديور روج ديور؟

يُشاع أنّه لون الشفاه الذي تم وضعه في أول عرض للمدرج كريستيان ديور (المعروف آنذاك باسم 9)، هذا هو اللون الأكثر مبيعًا لديور باللون الأحمر.

غالبًا ما يُشار إليه باسمه الآخر: "Iconic". كما ننصح بألوان روج الوردي، مثل  Mac Lipstick shine. في عام 2011، أعلنت نجمة الواقع الصاعدة كيم كارداشيان عن أنّه ظل أحمر الشفاه المفضّل لديها. لقد كان أحمر الشفاه الوردي هذا (مع لمسة من الصقيع) هو الأكثر مبيعًا منذ ذلك الحين. وطبعاً لا زال ترندي ومطلوب.

كانت هدية مجانية في مجموعات هدايا الماكياج في الثمانينيات، ثم أصبحت تقريبًا المفضلة في التسعينيات، ونقصد هنا ملمع شفاه / أحمر شفاه Black Honey Almost. حمرة كلينيك الآن بين أنواع أحمر الشفاه الأفضل على MakeupAlley، بشهادة اللآلاف.

يشتريها الناس بكميات كبيرة، بما في ذلك محرّرات الموضة والجمال بشكل عام. كما ننصحكِ بـ شانيل روج ألور لومينوس إنتنس كولور : Chanel Rouge Allure Luminous Intense Lip Colour.

أحمر كلاسيكي مع نغمات زرقاء، كان هذا واحدًا من ستة ظلال تم صياغتها لتقليد الشفاه الحمراء المميزة لـ Coco Chanel. أصبح هذا الظل المفضل لكثيرات، خاصة بعد أن أظهرت فنانة مكياج YouTube ليزا إلدريدج جاذبيتها بسبب هذا الروج الذي اعتمدته في مقطع فيديو.

#المكياج #الروج

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