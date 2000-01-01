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زراعة غزة تتلف (2000) طن خلطة علف

الأربعاء 08 أبريل 2020 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة تتلف (2000) طن خلطة علف


غزة / سما /

أتلفت الطواقم الفنية العاملة في وزارة الزراعة بغزة، حوالي (2000) طن (خلطة علف مرجع)، وذلك لمخالفتها للشروط والمواصفات الفنية الموضوعة من قبل الزراعة.

وأكدت الوازرة في بيانها، أن إتلاف الكميات المذكورة، جاء من أجل الضبط والحفاظ على مستلزمات الانتاج الداخلة إلى قطاع غزة وحماية للمزارع الفلسطيني.

وكانت وزارة الزراعة الفلسطينية، شكلت لجنة لتقييم اعتماد المستلزمات الزراعية سواء المستوردة أو المحلية، وتشمل (أسمدة، مخصبات زراعية، مبيدات زراعية، بذور، تقاوي، أدوية بيطرية، أعلاف، وبيض مخصب). حيث تقوم اللجنة بإعادة تقييم أصناف المستلزمات الزراعية المعتمدة لدى الوزارة سواء المستوردة أو المدخلة لقطاع غزة كما ستقوم بوضع دليل يوضح الشروط والمعايير الفنية المطلوبة لاعتماد أي صنف ينتج محلياً.

#وزارة الزراعة #قطاع غزة #اتلاف

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