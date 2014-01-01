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في حال قبلت إسرائيل مبادرة السنوار.. هل ستدلي حماس بمعلومات عن الجنود الإسرائيليين لديها؟
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في حال قبلت إسرائيل مبادرة السنوار.. هل ستدلي حماس بمعلومات عن الجنود الإسرائيليين لديها؟
الأربعاء 08 أبريل 2020 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /
تتوقع الأوساط الإسرائيلية بأن تدلي حركة حماس بمعلومات عن حالة الجنود الإسرائيليين الذين تمتلكهم ضمن مبادرة زعيم الحركة بالقطاع يحيى السنوار قابل إفراج إسرائيل عن الأسرى كبار السن والمرضى والأسيرات..
ولفت الصحفي حيزي سيمنتوف مراسل القناة 13 العبرية إلى ما قالته مصادر بحماس لوسيلة إعلام محلية بغزة"إن هناك احتمال بأن تقدم حماس معلومات واضحة عن حالة هدار غولدين وأورون شاؤول وأفيرا منغيستو.
وحسب ادعاء سيمنتوف، بالإضافة إلى ذلك سيتم تقديم معلومات عن ضحايا الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا في الحرب الأخيرة صيف 2014.
وزعم أن إحدى الخيارات التي تدرسها حماس هو الإفراج عن منغيستو أو هشام السيد معا.
وأوضح أن مسؤولي حماس يرون أن المفاوضات ستكون صعبة وستستغرق وقتاً طويلاً.
#غزة
#حماس
#الاسرى الجنود
#اسرائيل
#السنوار
#صفقة تبادل
#مبادرة السنوار
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