  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

72 عاما على استشهاد أول الثوار عبد القادر الحسيني "كافح البيرطانيين وعصابات صهيون"

الأربعاء 08 أبريل 2020 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
72 عاما على استشهاد أول الثوار عبد القادر الحسيني "كافح البيرطانيين وعصابات صهيون"


رام الله / سما /

يصادف اليوم الأربعاء، الموافق الثامن من نيسان/ ابريل، الذكرى الـ72 لاستشهاد القائد عبد القادر موسى كاظم الحسيني، أحد رموز الحركة الوطنية الفلسطينية، التي جابهت الجيش البريطاني والعصابات الصهيونية في القرن العشرين.

ففي صبيحة الثامن من نيسان/ إبريل عام 1948، استشهد الحسيني وهو في الأربعين من عمره في قرية القسطل بالقدس، في معركة بين مقاتلي تنظيم "الجهاد المقدس" الفلسطيني وقوة صهيونية معززة بقيادة اسحق رابين.

وشيع الناس الشهيد عبد القادر الحسيني لمثواه الأخير، ودفن بجانب ضريح والده في باب الحديد.

الحسيني، اعتاد على تحمل المصائب التي حلت بفلسطين منذ نعومة اظفاره، حيث فقد أمه بعد ولادته عام 1910 بعام ونصف.

وبدأ الحسيني حياته بين العلم والجهاد، سيما انه درس القرآن الكريم، والتحق بعدة جامعات منها الجامعة الأمريكية بالقاهرة ودرس في قسم الكيمياء، وبكلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية في بيروت، الى ان التحق بدورة لضباط الاحتياط في الكلية العسكرية. 

وشغل عدة وظائف في حياته من بينها، سكرتيرا في الحزب العربي الفلسطيني بالقدس، ومأمورا لتسوية الأراضي، ومدرسا لمادة الرياضيات في المدرسة العسكرية في معسكر الرشيد.

ويعد عبد القادر الحسيني، أول من بدء الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، حيث أطلق النيران على ثكنة عسكرية بريطانية في قرية بيت سوريك بمحافظة القدس، مما ادى الى تحرك خلايا الثورة الفلسطينية في كل مكان، وانضم اليها رجال المقاومة في ذلك الوقت من كل حدب وصوب.

#عبد القادر الحسيني

الأكثر قراءة اليوم

بالرابط.. وزارة العمل بغزة تدعو العمال المتضررين من "كورونا" لتسجيل بياناتهم

تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا في الضفة ما يرفع الحصيلة لـ260

نتنياهو: مستعدون لبدء حوار فوري من أجل استعادة الجنود الأسرى وإغلاق هذا الملف

ترمب يهاجم منظمة الصحة العالمية: "قدمت لنا توصية خاطئة ومنحازة إلى الصين"

مسؤول في حماس :إسرائيل لم تستجب لمبادرة السنوار الإنسانية

التنمية بغزة تكشف عن موعد صرف تبرعات مبادرة "عيلة واحدة"

روسيا تطور لقاحا ضد "كورونا" أدرجته الصحة العالمية على قائمة اللقاحات الواعدة

الأخبار الرئيسية

860x484 (2)

اسرائيل : ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الى 71 وحظر التجول اعتبارا من اليوم

إسرائيل تشتري "بوساطة أمريكية" مليون "كمامة" من الصين

p

إسرائيل تسترضي اليهود المتدينين بالمساعدات

ردا على تصريحات نتنياهو.. الرئاسة الفلسطينية: سياسة الضم مرفوضة ولا تحقق الأمن لأحد

أول تعليق من حماس على تصريحات نتنياهو بشأن الجنود الاسرى: "الكرة الآن في ملعبكم"