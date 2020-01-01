  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صرافات آلية متنقلة في رام الله لمنع الاكتظاظ

الخميس 02 أبريل 2020 11:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
صرافات آلية متنقلة في رام الله لمنع الاكتظاظ


رام الله / سما /

سيّرت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، اليوم الخميس، صرافات آلية متنقلة إلى مناطق غرب رام الله لتسهيل صرف رواتب الموظفين في ظل حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت غنام، أنه "وبتعليمات من فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء محمد اشتية، تم الترتيب بين المحافظة وسلطة النقد لتسهيل تسلم الموظفين رواتبهم وعدم خروجهم من بلداتهم وقراهم، التي تم تسجيل عدد من الاصابات فيها للأسف".

وقالت إن "هذه الخطوة جاءت للتخفيف عن أهلنا، وتقليل التجمعات وحتى يتسنى للموظفين استلام رواتبهم دون اضطرارهم للتوجه إلى مركز المدينة". وبينت أن "الأجهزة الأمنية سترافق الصرافات لضمان اتخاذ كافة تدابير واجراءات الصحة والتعقيم والتطهير، وترتيب الدور".

وأشارت إلى أن هذه الصرافات ستصل إلى المناطق الغربية بالتنسيق مع لجان الطوارئ والمجالس المحلية، وستعمل لعدة أيام بما في ذلك يومي الجمعة والسبت .

من جانبه، أكد الشوا أن سلطة النقد وبالتعاون مع كافة البنوك جاهزة لإيصال الخدمات المصرفية للمواطنين عبر هذه الصرافات المتجولة، لافتاً الى أن صرافات بنكي فلسطين والإسلامي العربي المتنقلة ستقدم الخدمة لعملاء البنوك الأخرى والبالغ عددها 14 بنكا، دون عمولة.

#صراف الي #رام الله #ليلى غنام #طوارئ #كورونا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

وزارة التربية تحدد : هذه هي المواد المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة

دعوة إسرائيلية لليمين بدخول حكومة غانتس والإطاحة بنتنياهو

صحفي إسرائيلي : فيديو يتسبب بفضيحة لنتنياهو أمام وزرائه

ارقام مرعبة : 1 مصاب من كل 7 في القدس و حوالي 75000 شخص من سكان بني براك مصابون بالفيروس

فصائل فلسطينية تنتقد "تمييز الحكومة" بعد صرف 75% لموظفي غزة

وفاة أحد نجوم "وادي الذئاب" بكورونا .. والاشتباه بإصابة "مهند"

فيديو: جوليا بطرس توجه صفعة مدوية لأفخاي ادرعي.. تعرف على السبب

الأخبار الرئيسية

9

الرئيس عباس يصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما في فلسطين لمواجهة "كورونا"

ملحم: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيتونيا يرفع إجمالي الإصابات إلى 161

اشتيه

اشتيه يقرر تقليص ساعات الحركة في المحافظات ويبحث إجراءات التعامل مع تدفق العمال

السنوار يعلن شفاء أحد المصابين من الأجهزة الأمنية بكورونا.. ولا مبرر لفرض حظر التجول في غزة

الحكومة: 250 عاملا سيتم استلامهم وسيوضعون في مراكز الحجر برام الله