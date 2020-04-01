إصابة وزير الصحة الاسرائيلي ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير الصحة الإسرائيلي، يعقوف ليتسمان، فجر الخميس، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن مكتب ليتسمان أنه وزوجته بحالة صحية جيدة وسيدخلان الحجر المنزلي تحت إشراف طبي وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وأضاف البيان أنه بعد إجراء الفحص الوبائي، سيتم إبلاغ من التقى الوزير وزوجته في الأسبوعين الأخيرين، بالدخول إلى الحجر المنزلي.

وأوضح أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أبلغ بإصابة الوزير وزوجته واطلع على التفاصيل، وأن الوزير ليتسمان سيستمر بمزاولة مهامه من الحجر المنزلي وفقًا للتعليمات الطبية.