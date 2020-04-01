لأول مرة في إسرائيل: رئيسا وزراء للحكومة الإسرائيلية في نفس الوقت

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الـ13 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية، بين حزبي "الليكود" بزعامة بنيمين نتنياهو، و"كحول لفان" بزغامة بيني غانتس.

وقالت القناة العبرية، إن مسودة الاتفاق بين الحزبين، تقضي بوجود رئيسي وزراء للحكومة الإسرائيلية، يعملان من خلال مقران منفصلان بمدينة القدس، في نفس الوقت.

وأضافت القناة، أن الحكومة الجديدة سيكون لها مقران رسميان في مدينة القدس، (بلفور أ، وبلفور ب)، الأول لنتنياهو، والثاني لغانتس.

ووفقا للقناة، في المرحلة الأولى، سيعمل نتنياهو رئيسا للحكومة الجديدة (الوحدة) وفي ذات الوقت، سيكون لغانتس، مقرا لرئاسة الحكومة خاصا به، خلال فترة عمل نتنياهو.

وأشارت القناة، الى أن كل من نتنياهو وغانتس، سيحصلان على نفس الصلاحيات والمميزات الخاصة برئيس الحكومة، مثل المستشارين، والحراسة، وغيرها.