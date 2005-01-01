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وفاة عبدالحليم خدام نائب الرئيس السوري الأسبق في باريس عن عمر ناهز 88 عاما

الثلاثاء 31 مارس 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة عبدالحليم خدام نائب الرئيس السوري الأسبق في باريس عن عمر ناهز 88 عاما


سما / وكالات/

تناقلت وسائل إعلام وصفحات مواقع التواصل نبأ وفاة نائب الرئيس السوري الأسبق عبد الحليم خدام، يوم الثلاثاء، في فرنسا عن عمر ناهز 88 عاما، فيما لم يصدر إلى الآن أي تأكيد رسمي.

وشغل خدام مناصب عدة في سوريا، بينها نائب الرئيس ووزير الخارجية وعضو قيادة حزب البعث ومحافظ القنيطرة ومحافظ حماة، كما تولى لمدة زمنية طويلة ملف العلاقات السورية اللبنانية.

في ديسمبر العام 2005 أعلن انشقاقه عن حزب البعث السوري، ولجأ إلى فرنسا.

ونعى خدام عدد من السياسيين اللبنانيين.

في أغسطس 2008، أصدرت المحكمة العسكرية الجنائية الأولى بدمشق، 13 حكما غيابيا على خدام بالسجن لمدد مختلفة أشدها الأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة وذلك بتهم مختلفة أبرزها "الافتراء الجنائي على القيادة السورية والإدلاء بشهادة كاذبة أمام لجنة التحقيق الدولية بشأن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري"، كما اتهمته "بالمؤامرة على اغتصاب السلطة وصلاته غير المشروعة مع العدو الصهيوني، ودس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها على العدوان على سوريا".

#سوريا #وفاة عبدالحليم خدام

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