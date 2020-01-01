بريد غزة المركزي يصدر تعليمات لاستلام المنحة القطرية 100 دولار

غزة / سما /

بعد إعلان وزارة التنمية الاجتماعية صرف المنحة القطرية، الـ 100 دولار لشهر مارس 2020، و الخاصة بالمتعففين في قطاع غزة، أصدر بريد غزة المركزي عدة تعليمات للمواطنين المستفيدين من المنحة، يجب الالتزام بها عند الحضور، و هي كالتالي:

* على المستفيد الالتزام بالمكان والموعد المحدد له في نتيجة الفحص عبر رابط الاستعلام.

* أي مستفيد يتخلف عن الموعد المحدد له بالصرف ستؤجل صرف المنحة له حتى نهاية التوزيع في اليوم الخامس عشر.

* اصطحاب قلم وكمامة للوقاية من الفيروس.

* على الإخوة الذين يعانون من الإنفلونزا ضرورة البقاء في بيوتهم وسيخص لهم يوم نهاية ايام الصرف مع المتأخرين لصرف المنحة.

* إضافة نقطة توزيع جديدة بمقر ترخيص غزة مقابل رشاد الشوا وتم افتتاح بداخله ثمانية تلرات للصرف.