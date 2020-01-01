  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بريد غزة المركزي يصدر تعليمات لاستلام المنحة القطرية 100 دولار

الإثنين 30 مارس 2020 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريد غزة المركزي يصدر تعليمات لاستلام المنحة القطرية 100 دولار


غزة / سما /

بعد إعلان وزارة التنمية الاجتماعية صرف المنحة القطرية، الـ 100 دولار لشهر مارس 2020، و الخاصة بالمتعففين في قطاع غزة، أصدر بريد غزة المركزي عدة تعليمات للمواطنين المستفيدين من المنحة، يجب الالتزام بها عند الحضور، و هي كالتالي:

* على المستفيد الالتزام بالمكان والموعد المحدد له في نتيجة الفحص عبر رابط الاستعلام.

* أي مستفيد يتخلف عن الموعد المحدد له بالصرف ستؤجل صرف المنحة له حتى نهاية التوزيع في اليوم الخامس عشر.

* اصطحاب قلم وكمامة للوقاية من الفيروس.

* على الإخوة الذين يعانون من الإنفلونزا ضرورة البقاء في بيوتهم وسيخص لهم يوم نهاية ايام الصرف مع المتأخرين لصرف المنحة.

* إضافة نقطة توزيع جديدة بمقر ترخيص غزة مقابل رشاد الشوا وتم افتتاح بداخله ثمانية تلرات للصرف.

#بريد غزة #المنحة القطرية #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: ترتيب التهديدات تغير وغزة اليوم بؤرة محتملة لانفجار عنيف في المدى القصير

كيف أنقذ دبلوماسي فلسطيني قطاع غزة من تفشي وباء "كورونا"؟

تعقيبا على الغاء التقاعد المالي.. د. الأغا: "اشعال شمعه وسط هذا الظلام" ويطالب بتنفيذ 5 نقاط!

وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا

رغم تفشي كورونا ببلاده .. ملك تايلاند ينعزل مع 20 امرأة بألمانيا

أبو حسنة : الأونروا تستانف توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة غدا الثلاثاء

تقرير: هذا هو الاتفاق بين الليكود و"ازرق ابيض" حول الحكومة الاسرائيلية القادمة

الأخبار الرئيسية

حكومة اشتيه

مجلس الوزراء يُقر الخطة التموينية للأشهر الستة المقبلة ويعتمد برنامجاً لمساعدة العمال

الكيلة: جهاز المخابرات يسلم وزارة الصحة كمية من المسحات الخاصة بفحص كورونا

القدرة

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر.. وتدعو للتدخل الفوري لانقاد الوضع الصحي بالقطاع

السفير العمادي يكشف موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

الموساد الإسرائيلي يجلب مزيدًا من المعدات الطبية لمواجهة كورونا