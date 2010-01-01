مورينيو يكشف عن أفضل 11 لاعباً دربهم

وكالات / سما /

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام عن التشكيلة المثالية التي أشرف على تدريبها خلال مسيرته الاحترافية، والتي تضمنت لاعبين من معظم الفرق التي دربها.

ولم يختار المدرب البرتغالي أي لاعب من صفوف فريقه الحالي توتنهام، بينما كانت الغالبية العظمى من اللاعبين أشرف على تدريبهم في تشيلسي، سواء في ولايته الأولى أو الثانية.

وبدأ مورينيو مسيرته التدريبية مع سبورتنج لشبونة، ثم تولى تدريب بورتو الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدها ذهب لتدريب تشيلسي وحقق لقب الدوري الإنجليزي مرتين، ومن هناك انتقل لتدريب إنتر ميلان، وفاز بالثلاثية التاريخية عام 2010، ثم جاءت الحقبة الأكثر شهرة إعلامياً بتدريب ريال مدريد لمدة 3 سنوات، قبل أن يعود إلى تدريب تشيلسي مجدداً، ثم قرر خوض تجربة لم تنجح بالشكل المطلوب في مانشستر يونايتد، وأخيراً تولى تدريب توتنهام هوتسبير في منتصف الموسم الحالي.

وشهدت التشكيلة التي اختارها مورينيو لاعبان فقط من ريال مدريد، وهما كريستيانو رونالدو ومسعود أوزيل، وكلاهما لا يلعبان الآن في النادي الملكي، حيث انتقل الاول إلى يوفنتوس صيف 2018، ورحل الثاني إلى آرسنال في صيف 2013، كما اختار أيضاً كارفاليو الذي لعب مع في الريال والبلوز.

وتواجد إدين هازارد مهاجم ريال مدريد في تشكيلة جوزيه مورينيو، حيث لعب النجم البلجيكي تحت قيادة المدرب البرتغالي في تشيلسي، ورغم وجود خلافات شخصية بينهما، إلا أن هذا لم يمنع السبيشل ون من اختياره.

وجاءت تشكيلة مورينيو المثالية للاعبيه على النحو التالي:-

حراسة المرمى: بيتر تشيك (تشيلسي)

خط الدفاع: خافيير زانيتي (إنتر ميلان) .. جون تيري (تشيلسي) .. ريكاردو كارفاليو (تشيلسي – ريال مدريد)

خط الوسط: كلود ماكيليلي (تشيلسي) .. مسعود أوزيل (ريال مدريد) .. فرانك لامبارد (تشيلسي)

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) .. إدين هازارد (تشيلسي) .. ديديه دروجبا (تشيلسي)