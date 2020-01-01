السعودية تغلق جدة وتفرض حظر التجوال فيها

الرياض /وكالات/

أعلنت السلطات السعودية عن فرض حظر التجوال في محافظة جدة، وتعليق الدخول والخروج منها ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الأحد عن مسؤول في وزارة الداخلية تأكيده "تقديم موعد منع التجوال في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد وللمدة المقررة في الأمر الملكي الصادر في 27 رجب 1441 هجرية".

وأشار المصدر إلى أن قرار تعليق الدخول والخروج من المحافظة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الساعة الثالثة من مساء اليوم وحتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي المذكور.

ولفت المصدر إلى أن قرار التعليق هذا لا يشمل الفئات المستثناة في قرار منع التجوال، "مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية".

وشدد المصدر على أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية إلى منع انتشار الفيروس سيكون له "أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل ضمانا لسلامة الجميع".

وقد فرضت حكومة المملكة إجراءات احترازية مماثلة في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة الأسبوع الماضي.

وسجلت في السعودية حسب البيانات الرسمية الصادرة أمس أربع وفيات و1203 إصابات بفيروس كورونا.

المصدر: واس