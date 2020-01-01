  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا لـ3865 بينها 66 بحالة خطيرة

الأحد 29 مارس 2020 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا لـ3865 بينها 66 بحالة خطيرة


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 3865 إصابة بينها 66 إصابة وصفت بالخطيرة، فيما بلغ عدد الوفيات 12 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة سجل 405 إصابة جديدة بالفيروس، حيث توقف عدد الإصابات حتى صباح السبت عند 3460 إصابة بضمنها، 66 إصابة خطيرة بينهم 54 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وعادت صناديق المرضى صباح اليوم الأحد، للإعلان عن نتائج الفحوصات لاكتشاف الفيروس، ونشر النتائج على مواقع الإنترنيت لصناديق المرضى.

وعلقت صناديق المرضي، أمس السبت، نشر النتائج وتبليغ من أخضع للفحوصات، بسبب مخاوف من وجود إخطاء في نتائج الفحوصات.

وجمدت الوزارة تحويل البلاغات لمن أخضعوا للفحوصات بشأن النتائج لحين تصحيح الخطأ المتعلق بتزويد البيانات ونتائج الفحوصات.

وخلال أقل من 12 ساعة، سجلت 246 إصابة بالفيروس، ويأتي هذا الارتفاع قبل يوم من فرض الإغلاق الشامل الذي من المتوقع أن يبدأ صباح يوم الإثنين، بحسب تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي أوضح بأنه بحال تواصل الارتفاع في الإصابات، فلا يوجد أي مفر إلا من فرض المزيد من التقييدات والإغلاق الشامل.

#اسرائيل #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الإعلامي الحكومي بغزة يُعلق على قرار إيقافه عن العمل بعد تقرير الحجر الصحي برفح

ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ويتحدث عن الية صرف رواتب موظفي السلطة

الموت يغيب القائد الوطني محمد سعيد قدري إثر إصابته بفيروس كورونا

الاشتباه بوجود أخطاء بفحوصات الكورونا في اسرائيل .. مسؤول: قد نكون أمام حدث دراماتيكي

البردويل يكشف معلومات حول منحة 150 مليون دولار القطرية

وصول أموال المنحة القطرية لغزة والصرف لـ 120 ألف أسرة خلال ايام

بالصور.. السنوار يتفقد مكان انشاء مركز حجر صحي في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

التوصل الى تفاهمات بين نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة وحدة

كاتب إسرائيلي : نتنياهو سيقضي على غانتس وأشكنازي بأقرب فرصة

نحو تشديد القيود.. اسرائيل : ترجيحات بإغلاق شامل بدءًا من الإثنين

ملحم : 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين والعدد يرتفع الى 104

نتنياهو يلتقي غانتس ويقول: ذاهبون لحكومة وحدة.. وقناة عبرية ترجح اعلان الحكومة الاسرائيلية الاثنين