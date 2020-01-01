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جورج سيدهم.. رحيل أحد أضلاع المسرح والكوميديا بمصر

السبت 28 مارس 2020 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جورج سيدهم.. رحيل أحد أضلاع المسرح والكوميديا بمصر


وكالات

رحل فنان الكوميديا المصري جورج سيدهم، أحد أعضاء فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 81 عاما.

ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن نقيب الممثلين أشرف زكي، قوله إن "الفنان جورج سيدهم توفي في مستشفى الحياة بالعاصمة القاهرة بعد صراع مع المرض".

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل إضافية حول مرض الفنان الراحل أو تفاصيل الجنازة.

وجورج سيدهم، واسمه عند الولادة "جورج أبيس سيدهم"، هو فنان كوميدي مصري من مواليد 28 أيار/ مايو 1938 في محافظة سوهاج.

بدأ سيدهم حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" بالاشتراك مع الراحل الضيف أحمد، والفنان سمير غانم.

وشكل الثلاثي أحد أشهر فرق الاستعراض في ستينات القرن الماضي؛ حيث قامت بالاشتراك بالعديد من الأفلام السينمائية، إلى أن انفصل أعضاؤها بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970.

وبرع الراحل في أداء الأدوار الكوميدية، ولمع اسمه في ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي.

ومن أشهر أعماله مسرحية "المتزوجون" مع سمير غانم، ومسرحية "مدرسة المشاغبين"، وأفلام "الجراح"، و"الشقة من حق الزوجة"، و"البعض يذهب للمأذون مرتين"، و"الزواج على الطريقة الحديثة".

#جورج سيدهم #وفاة #مصر

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