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الجهاد الاسلامي: ندين بأشد العبارات تشديد العقوبات الأمريكية الظالمة بحق إيران

الجمعة 27 مارس 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي: ندين بأشد العبارات تشديد العقوبات الأمريكية الظالمة بحق إيران


غزة / سما /

أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بشدة العقوبات الأمريكية التي تستهدف الجمهورية الاسلامية الإيرانية وفنزويلا ودولا أخرى. 

وقالت الحركة في بيان لها، إن الإدارة الأمريكية تستغل انتشار فيروس كورونا والتداعيات الصعبة التي يعيشها الإيرانيون والعالم لهذا الوباء الخطير استغلالا سياسيا وقحا من خلال فرض العقوبات وتشديد الحصار. 

وأضافت: إن السياسات الأمريكية هي سياسات عدوانية واستعلائية ظالمة وهي منبع الإرهاب والتطرف وزرع بذور الكراهية، رغم حاجة العالم والإنسانية جمعاء للتضامن فيما بينها وتجاوز الخلافات السياسية أمام التحدي الكبير الذي كشف عجز وضعف العالم أمام فيروس صغير. 

وشددت الحركة على أن الإدارة الأمريكية تتجرد من كل القيم والأخلاق الانسانية وتتعرى دعواها الباطلة في ظل إرهاب الحصار والعقوبات.

#الجهاد الاسلامي #ايران #الادارة الامريكية #عقوبات

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